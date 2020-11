La mejor sinergia para cuidar el recurso en la zona bajo riego

“Desde que está el INTA instalado en la zona de 25 de Mayo se dio esa sinergia de trabajo y juntos hemos llevado a cabo muchos ensayos, muchos experimentos relacionados con el tema productivo, también como ser más eficiente y dentro de esas eficiencias está el uso del agua” señaló Durso a la Agencia Provincial de Noticias.

Y agregó “en esto estamos trabajando también con el Ente en los ensayos de huella hídrica, tratando de determinar cuánta agua real se aplica o se lleva un cultivo determinado. Hoy se trata por un un lado en maíz, y por otro en alfalfa. Se miden los caudales que aplican los equipos, se monitorea la humedad del suelo y hay empresas que están trabajando con sondas de humedad colocadas en el suelo que transmiten a un satélite y ello se refleja después en un sistema informático”.

El objetivo, seññaló, apunta a la eficiencia “en el uso del agua que nos lleva después a la aplicación de los diferentes insumos, ya que sabiendo cuánta agua se aplica se puede determinar en esos caudales la aplicación del fertilizante. Se hacen muestreos de lote para ver los diferentes ambientes que hay en los suelos que luego interactúan con los fertilizantes”.

“No concibo una forma de trabajo diferente a esa” dijo Durso con respecto a la acción conjunta entre las instituciones. “Si en esto no está la actividad privada, la política a través del Ente Provincial del Río Colorado y la técnica a través del INTA, no hay forma de producir. Todo está relacionado y tiene una secuencia en la actividad donde se tienen que dar esas sinergias porque si no es muy difícil o se hacen cosas improductivas”.

A modo de relato histórico señaló que recientemente se presentó la mesa de Gestión de Recursos Hídricos en relación al río Colorado del cual tomaron parte el municipio de 25 de Mayo a través de su Intendente Abel Abeldaño, el secretario de Obras Públicas, la Cámara de Productores convocante de la mesa, el Ente Provincial a través de Enrique Schmidth, el INTA y la Secretaría de Recursos Hídricos, con la presencia de su titular, Néstor Lastiri. También se sumó la Secretaría de Hidrocarburos con Matías Toso, la Secretaría de Medioambiente y el Ministerio de la Producción a través de la directora de Agricultura, Natalia Obando. “Todos convergieron enun mismo objetivo: el uso eficiente del recurso agua y tener una relación horizontal entre todos los actores para la toma de decisiones frente a diferentes situaciones que puedan suceder con el río”, señaló.

Durso recordó que se venía de casi una década de que el río llegara con un caudal mínimo, “administrar cuando el agua es abundante es muy fácil, el tema es cuando hay escasez, ahí se complica en referencia a la distribución de cupos. La única forma de proteger el recurso y utilizarlo en buena medida es ser eficientes, y esto no depende solamente del productor, sino de todos los organismos oficiales, de los usuarios, de la parte técnica y del Ente que representa a esos organismos en la zona”, afirmó.

En cuanto a la inversión en la zona, explicó que “no hay muchas como estas en el país, eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy en claro. Zonas donde tengamos la oportunidad de regar con la infraestructura como la de 25 de Mayo prácticamente no existen en el país, entonces como oportunidad de inversión siempre es positiva esta zona, creo que las empresas están haciendo todo lo posible para seguir creciendo y mantenerse en el tiempo que es lo más difícil”. En esa línea referenció la presencia de las empresas AB Agro con la producción de Biogas, una producción alternativa, la instalación de nuevos pivots con 60 equipos más para la zona, equipos que producen esa eficiencia. “El riego por aspersión significa optimización si los comparamos con los riegos antiguos que eran gravitacionales, con una utilización del agua que no llega a equipararse con el mejor funcionamiento que tiene un equipo de riego”, finalizó.