La Liga Regional tiene fixture

El viernes a la noche se realizó otra reunión del Consejo Directivo de la Liga Regional Sureña, que se terminará de conformar legalmente en los próximos días, donde se evaluaron detalles y se conformó el fixture del primer Torneo Oficial.

En la sede del Club Social y Deportivo Colonial de Santa Teresa, que vuelve a participar de un torneo oficial después de varios años, estuvieron presentes representantes de Unión y Rampla de Villa Iris, Independiente y Villa Mengelle de Jacinto Arauz, Sportivo y Cultural de General San Martín, Unión Deportiva Bernasconi, Club, Argentino y Gimnasia de Darregueira, Pampero y Huracán de Guatraché, Unión de General Campos, Deportivo Alpachiri y Colonial.

El vicepresidente de la Liga, Javier Keil, informó a LA CHUECA que “se evaluó cómo estaba la Asociación legalmente”. “Hablamos del trámite que ya tenemos empezado en Personería Jurídica. El 27 o 28 de febrero tendremos que viajar presidente y secretario de cada club a Santa Rosa para firmar ante la escribana el acta constitutiva. Eso se envía al Consejo Federal, que ya tiene nuestro trámite de inicio, con el número de expediente que tenemos ya de Personería Jurídica. Ahí tenemos que depositar cada club un dinero para la constitución”, aseguró el dirigente.

Más adelante especificó que “en cuanto al torneo se confirmaron los 14 equipos en dos zonas de siete cada una, donde el libre juega el interzonal con su clásico”. “Clasifican cuatro equipos por cada zona, se realizan los cruces de cuartos y semifinales a un solo partido con la ventaja deportiva y de la localía en caso de empate, mientras que la final será partido y revancha, donde el mejor clasificado elige la localía. Esto será el Torneo Oficial que estará terminando en agosto, donde después Pampero, Gimnasia y Bernasconi se presentarán en el Torneo Provincial”, afirmó.

En ese sentido, explicó que “en forma paralela se jugará otro torneo que no es obligatorio donde surgirá otro ganador”. “El campeón del Torneo Oficial y el ganador del segundo torneo disputarán una copa extra que en su momento se le dará identidad. La reserva será Sub 23 con la posibilidad de tres pasados de esa edad. También se habló de los valores que vamos a tener de los pases interclubes e interligas. Por otro lado estamos hablando con las distintas agrupaciones de árbitros, tanto de Santa Rosa como de Bahía Blanca para tomar una decisión en su momento”, cerró.

Fixture.

La Zona A estará compuesta por Unión de General Campos, Unión Deportiva Bernasconi, Club Darregueira, Unión de Villa Iris, Villa Mengelle de Jacinto Arauz, Argentino de Darregueira y Huracán de Guatraché. En la Zona B, en tanto, jugarán Pampero de Guatraché, Sportivo y Cultural, Deportivo Alpachiri, Rampla Juniors, Colonial de Santa Teresa, Gimnasia de Darregueira e Independiente de Jacinto Arauz.

Primera fecha: Unión de Campos vs. Bernasconi, Club vs. Unión (VI), Vila Mengelle vs. Argentino (Zona A); Sportivo vs. Alpachiri; Rampla vs. Colonial y Gimnasia vs. Independiente (B).

