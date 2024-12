El organismo internacional resolvió con celeridad la presentación de La Pampa y le corrió traslado al Estado Nacional para que en un plazo no mayor a cuatro meses dé respuestas de por qué no se cumple con el fallo de la Corte.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció este lunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la presentación que realizó La Pampa por el corte del río Atuel y le dió traslado al Estado Nacional para que, en un tiempo perentorio, dé respuestas sobre por qué no se está cumpliendo con una sentencia de la Corte.El Gobernador realizó el anuncio acompañado por la vicegobernadora, Alicia Mayoral; el rector de la UNLPam, Oscar Alpa; representantes de la Fundación Chadileuvú y de la Asamblea por los Ríos Pampeanos; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; y el abogado Andrés Gil Domínguez, entre otras autoridades.“Este es un nuevo paso que damos como provincia de La Pampa. A mediados de agosto se inició un proceso en el cual las ONG, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos, hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy podemos decir que, con sorpresa, la Comisión aceptó la presentación que se hizo desde La Pampa y dió traslado al Estado Nacional para que, en un tiempo perentorio, dé respuestas sobre por qué no se está cumpliendo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el Gobernador.Agregó que “esto muestra que La Pampa no abandona la lucha por sus ríos. Vamos a seguir insistiendo en todos los estamentos que tienen competencia sobre la materia y, día a día, sumamos pruebas y entendimientos”.

El Atuel hoy: “no solo hay agua, sobra”

“En junio hicimos una presentación en la Corte Suprema diciendo que agua hay. En estos días, Mendoza anuncia tres nuevos reservorios para detener el Atuel. Está justificando que no solo hay agua, sino que sobra agua en Mendoza”, detalló.

Ziliotto aseguró que “como pampeanos, vamos a seguir insistiendo, utilizando todas las herramientas que nos da la institucionalidad, para que el Atuel, definitivamente y en forma permanente, escurra por La Pampa. Siempre vamos a defender esta causa, que nos atraviesa a todos, que está internalizada y que tiene que ver con el sentido de pertenencia que los pampeanos tenemos sobre nuestros recursos hídricos. Y a esa lucha no la vamos a abandonar”.

Gil Domínguez: “un gran paso”

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dio precisiones sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La CIDH resolvió entrar en la etapa de análisis de la admisibilidad y le dio traslado al Estado argentino, en un plazo de tres meses, que, si el Estado lo requiere, puede ampliarse a cuatro meses. Una vez que el Estado argentino conteste, la Comisión Interamericana va a analizar y pasar a una etapa de fondo”.

Agregó que “o bien puede, también, pasar directamente a la etapa de fondo y analizar el fondo de la cuestión, que es si el Estado argentino violó o no el derecho humano a la protección integral del ambiente y el derecho humano que establece que, cuando existen sentencias de un Estado que reconoce la violación de un derecho humano y manda a reparar, se deben cumplir”.

Calificó la decisión de la CIDH como “un gran paso porque logramos sortear una primera etapa de un examen exhaustivo y, a partir de este momento, el Estado argentino tiene que demostrar que la actuación de la Corte Suprema de Justicia y la actuación de Mendoza no violan el derecho humano al ambiente, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia y como, permanentemente, La Pampa sigue acreditando, en una violación permanente y sistemática del derecho humano de las pampeanas y los pampeanos para disfrutar del río Atuel”.

“Esta es la novedad, muy importante, y vamos a seguir trabajando en forma conjunta todos quienes articulamos esto, para llegar a buen puerto y lograr que la CIDH emita un informe donde, claramente, se repare y se restablezca una violación que es indiscutible”, completó.

FUCHAD y Asamblea por los Rios

El presidente de la Fundación Chadileuvú (Fuchad), Alberto Goldberg, dijo que a 40 años de la creación de esa Organización No Gubernamental “ha predominado la lucha y han sido escasos los logros” y consideró que “este hecho puede constituirse en una etapa muy importante, trascendente, que saca el tema de los escalones ordinarios que hemos explorado hasta ahora, e intenta resolver la imposibilidad que tiene la Corte Suprema de hacer cumplir su propio fallo”.

El titular de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Roberto Rodríguez, reivindicó el camino “recorrido junto a la otra ONG, el Gobierno provincial y el pueblo de La Pampa. Sabemos que hubo altibajos en la lucha; hay resultados que nos ponen más contentos que otros, pero hasta ahora no hemos tenido el impacto en le realidad que sería que el rio vuelva a correr”.

“Creo que la decisión de la CIDH son luces que se asoman en el camino a obtener, en algún momento, un resultado que confiamos será bueno para el pueblo pampeano y que significará que el rio vuelva a surcar suelo pampeano”, concluyó.