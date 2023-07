La Agenda Cultural rumbo al receso de invierno en La Pampa

El acto central del 9 de Julio se desarrollará en Arata, además, el Museo de Historia Natural reabre sus puertas al público en su cumpleaños 88 con actividades para toda la familia y continúa el Salón de Dibujo en el MPArtes.

El fin de semana que dará inicio a las vacaciones invernales tiene un atractiva agenda cultural. Siguen las instancias provinciales de los Juegos Culturales Evita y la exposición de arte textil de Juan Ricardo Wiggenhauser en el MEDASUR. Además, se podrá disfrutar de aniversarios, fiestas populares y las visitas autoguiadas por la Casa Museo Olga Orozco, para completar la oferta cultural. El domingo 9 en Arata será el acto Central conmemorativo por el 207 aniversario de la Declaración de la Independencia, organizado en forma conjunta entre el Gobierno provincial, el municipio local y el Ejército Argentino.

La actividad comenzará a las 10:30, con la recepción de autoridades en el municipio local; a las 10:45 el Tedeum en Capilla San José y a las 11:15 el Acto Central en calle Malvinas Argentinas y Manuel Olleros. En el mismo se podrá observar el desfile cívico-militar, con participación de instituciones civiles locales, Policía Federal y Ejército Argentino.

En caso de inclemencias climáticas, el acto se desarrollará en el Polideportivo del Club Rivadavia.

El viernes en Toay, desde las 19, en el SUM de la Escuela Nº 5, la Banda Sinfónica suma un concierto de la temporada 2023, en vísperas de celebrar el 129 aniversario de Toay. En la oportunidad los músicos brindarán un programa para disfrutar en familia construido enteramente con música de películas; con la participación especial de la pianista Verónica Baraybar. Acceso libre y gratuito.

Mientras que el jueves en el Teatro Español de Santa Rosa, desde las 21, “Folklórico” es la nueva propuesta de León Gamba junto a Somos Querencia Ballet. Show de música y danza argentina que reivindica las raíces del país, con más de 40 artistas en escena y una importante puesta técnica en sonido, iluminación y pantalla led de primer nivel. La dirección musical está a cargo de León Gamba junto a sus músicos e invitados. Lo acompañarán Franco Schall en batería y percusión, Enzo Ludueña en violín, Iván Di Napoli en bajo, Luciano González en guitarra eléctrica, Juan Cruz Portillo en flauta traversa, y como invitados estarán Laura Gomez Weizz, Anita Ferreyra, Cocó Pérez Evangelista, Felipe García en acordeón, Axel Vazquez y la presencia desde Buenos Aires del bandoneonista Juan Acosta, integrante de la compañía “Malevo”, con la que ha realizado múltiples giras por el exterior, y su propuesta de música instrumental folklórica para bandoneón. La danza estará presente en simultáneo durante todo el espectáculo con “Somos Querencia Ballet” dirigido por Matías Collazo, que junto a los integrantes del Ballet y del taller de danzas folklóricas, bailarán las canciones interpretadas en vivo por los músicos, con cambios de vestuario y ritmos de distintas regiones.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de planetaentrada.com y en Boletería del Teatro.

Localidades

En Bernardo Larroudé, el sábado 8 en el Centro Recreativo y Deportivo Larroudé, desde las 19:30, se llevará a cabo una Gran Peña con la actuación de Rodrigo Poma, Saul Godoy y su conjunto, Viento Pampa, Reservados, Román Ramonda. Además, contará con la participación de grupos locales de danzas y de la zona: Huella Sareña, Amanecer Folklórico, Urbano Dance, Taller español-moderno, Danzas árabes “Najya”. En el cierre DJ en vivo y la entrada será gratuita.

En Mauricio Mayer, a las 20, también habrá Gran peña baile con la participación del Ballet Municipal de Mauricio Mayer y el Ballet Los Amigos de Toay. Actuarán “Alberto Berón y su hija”, Yicarean, Dúo Canto, Laura Gomez Weizz y Guido Pugener. Baile con DJ Nico Acosta.

En Luan Toro, durante el sábado y domingo se realizará la 7° Fiesta Criolla. El sábado, a las 15, desfile de carruajes, tropillas entabladas y agrupaciones gauchas y centros tradicionalistas; a las 20, Gran peña folclórica con artistas locales y zonales. Cierre con la actuación de Carlos Ramón Fernández. El domingo 9, a las 10: Apertura del campo de jineteada con izamiento de la bandera nacional; 10:30: Broche de oro con cuero tendido con jinetes invitados; 11:00: Broche de oro con grupa surera con jinetes invitados; 11:30: Rueda categoría clina con caballos y jinetes elegidos; 12:30: Montas especiales; 13:30: Entrevero y encierre de tropillas entabladas a cargo de José Paulino; 14:30: Homenaje y reconocimiento a Jorge Alberto Soccodato y Julio Lernoud; 15:00: Rueda categorías basto con jinetes y caballos elegidos. La animación estará a cargo de Jorge Alberto Soccodato, Daniel Martín, Ricardo Chavez y Juan Carlos Torrano.

Juegos Culturales EVITA 2023

Desde el jeuves se desarrollarán las Instancias Provinciales en el Centro Cultural MEDASUR.

Jueves 6 de julio, a las 7:30: Acreditación.

Sub 15 + conjunto musical (categoría única – cu) + danza individual (cu) + historieta (cu)Sub 15 incluye: cuento – poesía- fotografía- pintura/dibujo –videominuto- canto solista – freestyle – danza pareja.

Viernes 7 de julio. Acreditación: 7:30 .

Sub 18 + PCD (personas con discapacidad cu) + teatro unipersonal (cu) y teatro grupal (cu).

Sub 18 incluye: cuento – poesía – fotografía- pintura/dibujo – videominuto – canto solista – freestyle – danza pareja.

PCD incluye: fotografía + teatro unipersonal.

Museo Provincial de Historia Natural

El domingo 9 a las 16, habrá Festejos con actividades para toda la familia en el 88 aniversario del Museo. Habrá un Bibliomóvil y un equipo del Museo junto al equipo de la Dirección de Artística de la Secretaría de Cultura propondrán actividades para toda la familia y público en general. Minutos después de las 16, se presentará un espectáculo del Payaso Peluca de la Compañía “Circo Ups”.

Adelanto vacaciones de invierno

Desde el 9 y hasta el 21 de julio se desarrollarán actividades en el Museo durante la mañana y la tarde. Habrá libros, ilustraciones y relatos con materiales de las colecciones del Museo; proyecciones de cortos y largos audiovisuales, entre otros. Durante dos semanas habrá actividades en simultáneo, tanto en el auditorio como en el nuevo espacio para talleres, destinadas a públicos de diferentes edades y priorizando las infancias. Esperamos que tanto el público como el clima nos acompañen este domingo para disfrutar un grato momento en familia”.

En el Museo Provincial de Artes -9 de Julio y Villegas- habrá una exposición de obras del Salón de Artes Visuales de la Provincia de La Pampa, Sección Dibujo – Edición 2023 (Convocatoria Nacional). El Salón permanecerá hasta el 31 de julio con entrada libre y gratuita. Las 29 obras seleccionadas pueden visitarse de lunes a viernes de 8 a 18:30; y sábado y domingo de 18 a 21.

Por último, la Casa Museo Olga Orozco Toay, tendrá los siguientes horarios de visitantes: de lunes a viernes de 9 a 17; sábado, domingo y feriado de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.