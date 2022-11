La Adela prepara la Fiesta de la Barda sin descuidar proyectos y obras

Juan Barrionuevo comentó que “ya falta muy poco para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Barda, más allá de la situación que estamos viviendo las entradas anticipadas se están vendiendo, el viernes pasado entregamos uno de los premios a una señora de La Adela, el premio anterior se lo llevó una persona de Santa Rosa y seguimos ultimando detalles”.Agregó que “nuestra fiesta es de carácter provincial pero puedo decirles que estamos en el tramo final para que sea declarada fiesta nacional, para esto contamos con el apoyo de la secretaria de Turismo de nuestra provincia Adriana Romero para que así suceda y ojalá en esta edición pueda ser nacional”.Consideró que “es una fiesta con mucha trayectoria que vinimos realizándola en distintos lugares de nuestra localidad pero que hoy cuenta con un predio propio, tenemos muchas expectativas y estamos siempre recibiendo esas críticas constructivas para ir mejorando año tras año y siempre un tiempo antes el grupo de trabajo de la municipalidad se reúne con el personal de Salud y Seguridad teniendo en cuenta que debemos tener todos los cuidados porque a nuestra fiesta asisten más de diez mil personas por noche. La Fiesta Provincial de la Barda ha trascendido la región y en muchos lugares del país a La Adela se la conoce por su fiesta”.

Colaboración del Gobierno provincial

Barrionuevo aseguró que “siempre tenemos una enorme colaboración desde el gobierno provincial desde todos sus funcionarios, en el área de Salud y de Seguridad, por ejemplo, tal es así que el propio ministro de Seguridad Horacio Di Nápoli se hace presente para compartir reuniones”.

Añadió que “hay mucha colaboración de las instituciones, se arman los operativos con el hospital local y su director a la cabeza para ubicar correctamente las ambulancias ante cualquier emergencia. Siempre se trabajó detalladamente y muy bien porque es una fiesta convocante y hay que cuidar a todos los que asisten, para que estén cómodos, seguros y puedan disfrutarla”.

En lo comercial, Juan Barrionuevo remarcó que “la Fiesta de la Barda genera un beneficio para los hoteles no solo de La Adela sino de Río Colorado, la comarca en general se beneficia con los hoteles colmados en su capacidad al cien por ciento, la parte gastronómica y por supuesto el objetivo de lograr que el turista no sea de paso, sino que se quede a disfrutar dos o tres días de las distintas actividades que la comarca le ofrece, navegación en Cayacs, comidas típicas, vinos, etc. El trabajar en conjunto hace que en pocos días más tengamos la apertura de la temporada turística de la comarca y los eventos que mensualmente realizamos para el turismo”.

Obras en La Adela

Al referirse a las obras, Juan Barrionuevo en primer lugar apuntó que “en julio y en septiembre de este año tuvimos la visita del Gobernador Sergio Ziliotto, en julio dejó inaugurada oficialmente la obra de agua y cloacas muy moderna con casi 20 kilómetros de cañería, siete bombas impulsoras, una planta de líquidos cloacales de última tecnología y ese mismo día el gobernador anuncia 25 viviendas del plan Mi Casa 3 y 20 viviendas del plan Casa Propia y fue una enorme noticia porque la gente de a poco ve realizado el sueño de su techo propio”.

Siguió con que “luego se anunció la construcción del hospital de Nivel 4 que es tan necesario para el pueblo, cuando comenzábamos la primera gestión soñábamos con poder contar con un médico más y una ambulancia más, y ahora tendremos este hospital”.

Nuevo convenio ProPAyS

Juan Barrionuevo contó que “ya hemos firmado tres convenios ProPAyS para el saneamiento, el primero con el entonces ministro Juan Ramón Garay y dos más con el actual ministro de Obras Públicas Julio Rojo para seguir avanzando con la red de agua potable para los nuevos barrios con un total de 40 viviendas. Vamos a seguir ampliando la red de agua potable, hemos realizado con el gobierno provincial red de gas natural, de energía eléctrica, etc”.

Nación, Provincia y municipio trabajando juntos

El intendente consideró que “todo lo que estamos haciendo es producto de que, en Nación, la provincia y el municipio tenemos el mismo signo político que es el Partido Justicialista. En el año 2019 trabajamos muy fuerte para lograr tener un gobierno nacional, provincial y local del mismo signo y se logró, a partir de allí se abrieron las puertas mucho más rápido, algo que no ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri donde no tuvimos ninguna vivienda del plan federal y no pudimos tener muchísimas obras, por eso trabajamos para que Alberto Fernández sea presidente, Sergio Ziliotto sea gobernador de nuestra provincia y a nivel local tuve un amplio respaldo de los vecinos y vecinas lo que hizo que se pudieran lograr todos estos objetivos”.

Desde Nación han existido Aportes no Reintegrables (ANR) para el parque agroindustrial, “hay muchas obras nacionales en carpeta que seguramente antes de finalizada esta gestión vamos a tener alguna de ellas culminada”.

Juan Barrionuevo agradeció “todo el apoyo de Nación y del gobierno de La Pampa, más allá de las candidaturas siempre tratamos de hablar con cada uno de los candidatos a gobernador por nuestro partido y se ha logrado articular acciones para que lo que hoy vemos en La Adela sea una realidad, no son casualidades sino un trabajo en conjunto. Soy un agradecido del pueblo pampeano y sobre todo de los vecinos y vecinas de La Adela porque cada vez que hemos necesitado el apoyo lo hemos tenido de forma contundente, la gente confía en esta gestión porque ya llevamos cuatro períodos al frente del municipio con errores, pero también con aciertos por eso voy a ser siempre un agradecido de mi querida localidad”, finalizó.