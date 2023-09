La Adela: organizan el encuentro anual del Programa Cumelén

“Esperamos una gran cantidad de participantes ya que se trata de un encuentro anual”, manifestaron a la Agencia Provincial de Noticias, Patricia Ojeda y Gabriela Vissani responsables del Programa y encargada de Acción Social del municipio local. Ojeda amplió explicando que el Cumelén es un Programa del Gobierno provincial “que trabaja junto a los municipios, está destinado a las personas mayores, en este caso de La Adela y desde el comienzo se trabaja en este lugar muy cerquita del río Colorado”. Agregó que en la actualidad “trabajamos dos veces por semana, por estos días organizando lo que será nuestro próximo encuentro”. Puntualizó que “si bien en estos días estamos abocado al encuentro con trabajos de organización, pintando y haciendo cosas para el evento. Las actividades que realizan habitualmente las personas mayores que asisten son muchas, juegan a las cartas, practican juegos, participan de talleres, charlas, pasan momentos muy lindos y también paseando cuando vamos a encuentros que se organizan otras localidades”.Indicó que “este año por una cuestión lógica la cantina no la vamos a tener nosotros para que todos y todas podamos disfrutar del encuentro, por eso se la cedimos al grupo de padres y madres de los egresados del secundario que ya están preparándose. Les indicamos lo que se consume en estos encuentros y tienen todo organizado, esperemos que pueda venir mucha gente de nuestra querida Provincia, además de mayores de Río Colorado y festejar el reunirnos en el día del Adulto Mayor que justo coincide”.

Encuentro anual

La responsable del área social de la Municipalidad local, Gabriel Visani, resaltó que “estamos organizando el encuentro anual donde van a participar varias localidades de La Pampa y varios programas de la comarca, la invitación siempre es extensiva también a nuestra ciudad vecina de Río Colorado”. Consideró que “este tipo de reuniones es tradicional y muy esperado y para eso se vienen preparando, es el reencuentro de todas las personas mayores de La Pampa, les gusta mucho el baile y por eso no puede faltar en ningún momento. Nuestro encuentro se realiza el 1º de octubre a partir de las 10 con varias actividades”. Afirmó que “es un Programa provincial que se sostuvo a lo largo de los años también hay otros grupos como los talleres de Salud, de Yoga, hay personas mayores que hacen New Com y el Centro de Jubilados, todos estos grupos van a converger ese 1º de octubre y para eso estamos armando un cronograma de actividades no solo para que ellos disfruten, sino también para recibir a quienes vienen de otros puntos del interior, de la comarca y a sus familias porque siempre la familia acompaña en este tipo de eventos”.

Destacó que “las instalaciones del CECLA no solo nos brindan un lugar súper espacioso sino que además es confortable. Quienes nos visitan siempre se quedan maravillados de la transformación que tuvo durante las gestiones del intendente”, finalizó.