Kohan: “ El paciente con COVID- 19 se encuentra estable y en buenas condiciones clínicas”

“Habida cuenta del buen estatus sanitario en el que se encuentra la provincia de La Pampa, y por propuesta del gobernador Sergio Ziliotto, diseñamos el Protocolo de Búsqueda Activa de COVID-19, es decir que salimos a buscar eventuales casos positivos. La búsqueda se realiza en forma programada, no se testea a cualquier ciudadano que circule por la Provincia, se busca la población objetiva que haya podido estar en riesgo de contacto con el virus. En este caso particular se realizaron controles entre camioneros, que gracias al trabajo de ellos la Provincia se mantiene abastecida, son trabajadores esenciales que nos acercan desde el alimento hasta el combustible y que para realizar estas tareas transitan por áreas que tienen circulación viral y están sometidas a un mayor riesgo”, indicó.En relación a la situación actual del camionero con resultado positivo de coronavirus, el funcionario provincial dio cuenta que “se encuentra estable, con síntomas muy leves y en buenas condiciones clínicas”.El ministro detalló el procedimiento del personal de Salud Pública en la búsqueda de casos y en este caso particularmente. “Va un grupo de la Dirección de Epidemiología con funcionarios de la cartera de Salud, se da una charla informativa, en este caso al grupo de transportistas que se acercan, y a partir de allí se les solicita que voluntariamente accedan a realizarse el testeo. En el caso de Realicó se controlaron 26 camioneros surgiendo un caso positivo. Se trata de un joven transportista que había estado en zona de circulación viral y había regresado a Realicó el viernes pasado por la noche, y el sábado a la mañana estaba siendo testeado”, continuó.“Estamos en un buen camino ya que detectamos a un señor que se encontraba con síntomas muy leves (a los cuales no había prestado demasiada atención) para de este modo poder cuidarlo tanto a él como a su grupo familiar, y posteriormente poder indagar los contactos estrechos que mantuvo, para luego aislarlos con un solo objetivo: cortar la posibilidad de transmisión viral haciendo un bloqueo en forma eficaz. La reconstrucción del viaje que tuvo el chofer, más todos los contactos que tuvo en los diferentes puntos del país, más los contactos que pudo tener en la llegada a la Provincia, es una reconstrucción bastante compleja”, indicó.Kohan delineó puntualmente los procedimiento de testeo e hisopado realizado en el entorno de este caso positivo.“De los 18 contactos que tuvo el camionero, uno se descartó por no cumplir la condición de contacto estrecho, de los 17 contactos estrechos del transportista, dos no son pampeanos y fueron comunicados, también se les informó a las jurisdicciones correspondientes de modo tal que se puedan realizar los seguimientos. Los 15 contactos pampeanos quedaron aislados y consideramos que es lo más importante, porque evitamos la continuidad de la circulación. Tres de ellos fueron hisopados; uno por presentar síntomas y los otros dos por tener contacto súper estrecho y habían estado en zonas de circulación viral, al igual que el transportista que resultó positivo. Al momento actual los 3 resultados de PCR analizados dieron negativo pero de todas formas, todas las personas aisladas continuarán los 14 días de aislamiento correspondiente, (ya que es el periodo viral), porque si bien en el momento dio negativo, en días más puede cambiar a positivo”, sostuvo.

Mensaje a la ciudadanía

Para finalizar, el ministro de Salud destacó la importancia de la no estigmatización hacia las personas contagiadas.

“Nadie es culpable por contraer el virus, no se debe estigmatizar a una persona que se enferma. En estos días hemos notado poca empatía en la sociedad. Y realmente da miedo ver las publicaciones que circulan por redes sociales. Debemos ser solidarios con las personas contagiadas”.