Juventud Unida de Alpachiri se permite soñar

El equipo sureño, animador del Provincial y con experiencia a nivel nacional, le dará continuidad al proyecto que conduce Ramiro Álvarez.

La irrupción del Club Atlético Juventud Unida (CAJU) de Alpachiri hace algunas temporadas en el torneo Federal de básquet generó una gran sorpresa en la provincia. Desde una localidad pequeña, pero con toda la valentía y el esfuerzo necesario, un grupo de gente materializó un sueño que parecía demasiado lejano. Hoy, con un proyecto que ya tiene sobre sus espaldas la necesaria experiencia, el equipo sureño ratifica su andar y será uno de los animadores del Pre Federal que comienza el 12 de agosto.

“Estamos entrenando en doble turno, con los jugadores que ya estaban en el club y cerramos los cuatro refuerzos que nos habíamos planteado cuando terminamos el último Federal. Esos chicos, más los mayores que ya teníamos, nos terminan de cubrir las posiciones que necesitamos para jugar nuestro juego, que sabemos que es difícil y no muchos se pueden adaptar a lo que proponemos, por eso muchas veces se nos complica la búsqueda de jugadores justamente por lo que planteamos hacer en la cancha y que no todos están dispuestos a hacer. Pero vamos a jugar el Pre Federal y por supuesto intentaremos ingresar al Federal, pero siempre teniendo en claro que en este club el camino es más importante que la meta final, lo que buscamos es una identidad y los que hace mucho que estamos acá creo que ya la hemos adquirido”, cuenta Ramiro Álvarez, el entrenador que estará acompañado por Sergio Sánchez en este nuevo desafío del CAJU.

Matías Soto, Julián Serrano y Jesús Sánchez son las fichas de mayores. En tanto, Tobías Scebola es U-22, Mateo Soto Gauna U-21, Ariel Quiñonero U-20, Diego Aniceto U-19, Ignacio Fortain U-19, Alexis Benítez U-19, Javier Páez U-18 y Agustín Virto Branca U-17. Ese es el plantel que competirá junto a Belgrano, Estudiantes, All Boys, Independiente de Pico, Ferro, Sportivo Realicó y Atlético Villegas por las plazas para el Federal.

“Algunos ya están, otros se van a ir sumando en estos días y no cerramos del todo la posibilidad de incorporar algún otro refuerzo. La verdad es que hoy estamos todos con las expectativas renovadas, el Federal pasado fue un golpe duro para nosotros, en algunas cosas por errores que cometimos todos, pero sinceramente hoy en el club nos veo a todos con cara de felicidad y eso me da una buena señal. Nos pusimos de acuerdo en tratar de mejorar y no cometer los mismos errores, con un cambio de actitud desde la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores en todo sentido. Hoy se plantea otra cosa y a eso apuntamos”, reflexiona Álvarez en una nota con Prensa de la Federación Pampeana de básquet.

Ese cambio interno que luego intentará trasladarse hacia afuera es la apuesta del CAJU, que no solo lo intentará plasmarlo en el Pre Federal, sino también en el Provincial, que comienza a fin de mes.

“Al Provincial hay que jugarlo, sin dudas, es lo que nos dio la posibilidad de llegar a este Pre Federal, fue el torneo Provincial el que nos hizo tener cada vez más alta la competencia y sin dudas que sin esa competencia local no hubiéramos hecho lo que hicimos, y me parece que nuestro caso es también como Independiente de Pico ahora, Belgrano o Estudiantes que apuntan a dar un paso más. El Provincial te da todo y hay que jugarlo, no sé si será este el formato adecuado, si a lo mejor habría que jugar un Provincial todo el año y que eso clasifique al Federal, no lo tengo muy claro aún, pero ojalá que la doble competencia no haga decaer el interés y las energías de los clubes en el torneo que es nuestro”.