Julio Rojo es el nuevo ministro de Obras y Servicios Públicos

“Cambian los nombres pero no se resiente ni el rumbo, ni la gestión”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto tras tomar juramento a Jorge Julio Rojo como nuevo ministro de Obras y Servicios Públicos.

El Gobernador le tomó juramento al ingeniero Jorge Julio Rojo, quien a a partir de hoy es el titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos de la provincia de La Pampa.

El mandatario pampeano destacó lo emotivo del acto y sostuvo que “trasciende lo institucional porque hace más de 40 años que nos conocemos”.

“Fue una decisión muy fácil, porque ver la trayectoria de Julio, su capacidad y experiencia, nos evitó cualquier tipo de duda”, expresó Ziliotto y aseguró que la designación tuvo que ver también con “una línea personal que siempre he tratado de poner en cada uno de los lugares donde me encontró la gestión pública, que es priorizar los equipos de trabajo”.

Recordó al ex ministro Juan Ramon Garay, con quien “también me unía una relación de mucho tiempo” y afirmó que “hoy cambian los nombres pero no se resiente ni el rumbo, ni la gestión. Si fuimos capaces de licitar 120 obras en poco menos de dos años es porque hay un equipo de trabajo, no alcanza con la decisión política, ni alcanza con el recurso económico”.

“Los invito a seguir trabajando que es lo que sabemos hacer, porque hay muchas cosas aún por hacer. Hay necesidades y tenemos que trabajar, y trabajar para que desaparezcan”, afirmó.

Finalmente, dirigiéndose al nuevo ministro, dijo “vas a estar a la altura de las circunstancias, porque te conozco hace muchísimo” y expresó su “enorme alegría porque pases a integrar mi gabinete como ministro”.

“Garantizo mi empeño y trabajo”

Rojo juró “por Dios, la patria, los santos evangelios, la memoria de su padre, su madre, su hermana, su amigo Carlos Beltramino y sus amigos”.

El nuevo ministro agradeció al Gobernador la confianza depositada en su persona y garantizó “vamos a poner el mismo empeño, el mismo trabajo, porque tenemos un equipo de gente que va a seguir colaborando y trabajando en pos de que el Gobierno que usted encabeza tenga la mayor cantidad de éxitos”.

Finalmente se dirigió al resto del gabinete y les dijo “estoy para trabajar y quiero sumar para el bien de la Provincia”.

