Juegos Nacionales Evita: La Pampa pisó fuerte en el primer día de competencias

La competencia en los juegos más federales del país puso primera. Luego del día de acreditaciones, alojamientos y la bienvenida con el show inaugural, todos los deportistas del país pisaron sus respectivos escenarios deportivos para darle inicio a la competencia de los juegos. Y La Pampa no fue la excepción, ya que en el primer día deportivo cosechó buenos resultados.

En atletismo femenino sub 14, en 80 metros con vallas, la atleta pampeana se quedó con el segundo lugar de la quinta serie con un tiempo 14s07c y Malena Fernández fue quinta en la serie 4.

En bádminton femenino single sub 14, La Pampa perdió ante Santa Fe por 2-0. Mientras que en single, la pampeana venció a Catamarca por 2-0.

Entre los varones dobles, La Pampa también derrotó a Catamarca por 2-0 y en single a Salta por 2-1.

En handball de playa masculino sub 14, La Pampa perdió por 2-0.

Mientras que en hockey femenino sub 14, el conjunto pampeano derrotó a Misiones por 3-2; y en la misma categoría los varones vencieron por penales a Misiones por 2-1, tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario. En su segundo juego, le ganaron a Santiago del Estero por 2-1.

En pelota paleta masculino sub 16, La Pampa cayó ante Salta por 2-0 y luego frente a Entre Ríos por el mismo resultado. Con el equipo mixto sub 14, La Pampa se impuso frente a Misiones por 2-1 y ante Jujuy por 2-0.

En tanto, el rugby masculino sub 16 de La Pampa cayó en su primera presentación ante Entre Ríos por 34-14.

En tenis, La Pampa le ganó a Santiago del Estero en doble mixto por 6-0 y 6-1, en single femenino por 6-2 y 6-1, y en single masculino con un doble 6-0.

Y en vóley masculino sub 15, La Pampa perdió en su debut frente a Mendoza por 2-0.

Alejandro Bagatto

El director de Deportes de la Provincia, Bagatto, destacó el trabajo realizado en el primer día, respecto a las acreditaciones y alojamiento. “Estamos contentos porque los deportistas ya se encuentran todos alojados y acreditados para empezar el día de competencia de la mejor manera y sin incovenientes. Se necesita un trabajo de logística importante para casi 900 deportistas, más entrenadores, directivos y equipos médicos, entre otros”, remarcó.