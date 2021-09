Jóvenes de varias localidades participaron del programa “Gestión para el desarrollo”

El objetivo es construir la comunidad de líderes y decisiones, que sean capaces de diseñar e implementar proyectos que redundan en el bien de cada provincia y del país en general.La actividad comenzó esta mañana en el Hotel Mercure de Santa Rosa, con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán; subsecretario de Planificación Territorial, Gabriel Reiter, el coordinador del Programa Federal de Formación del CFI, Andrés Weskamp, demás funcionarios y expositores.El programa contempla jornadas de integración provincial que se basan en recorridos locales enfocados en conocer el ámbito de desarrollo de los sectores productivos de cada provincia. El objetivo es que los participantes asistan a encuentros presenciales que aborden los ejes temáticos correspondientes a este componente, con la participación de especialistas locales.“Desde el Gobierno provincial siempre se ha apostado al desarrollo regional de la provincia, potenciando cada una de las realidades que tiene las localidades, y escuchando sus inquietudes”, dijo el ministro de Gobierno; justicia y DDHH, Daniel Bensusán, al dirigirse al auditorio.“Es muy importante que ustedes, jóvenes con capacidad de liderazgo y con posibilidades ciertas de estar, en un futuro no tan lejano, en la toma de decisiones políticas, empresarias, educativas y sociales que seguramente influirán en la vida de las y los pampeanos, puedan juntarse, compartir y enriquecer las ideas que tienen”, dijo más adelante.Destacó que “en La Pampa tenemos todo lo que hace falta para ampliar la matriz de producción provincial. Para que nuestros productos se puedan ubicar en el mundo. Y queremos contagiar este entusiasmo. Sobre todo, contamos con un proyecto, a mediano y a largo plazo de La Pampa que queremos”.“Queremos que al final del día ustedes tengan un panorama de la realidad y las posibilidades de crecimiento reales de nuestra provincia, para que vean que no están equivocados al apostar por el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”, expresó.El programa de formación involucra a 31 jóvenes de 15 localidades de diferentes puntos de la provincia, con perfiles muy variados provenientes de más de 17 disciplinas, que se desempeñan no solo en el sector público sino también en el privado y en ámbitos académicos.En esta primera etapa se propuso la realización de tres reuniones, relacionadas con los ejes temáticos: “Inserción global y mercados de exportación”, “Ambiente y energía” e “Infraestructura de conectividad”, además de una visita al Parque Industrial de Santa Rosa.El ministro manifestó además a las y los jóvenes que desde el Gobierno provincial “tenemos una política de crecimiento real, con posibilidades ciertas y comprobables. Por eso ya creamos una Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta, para que los productos de La Pampa cumplan y tengan el plus de tecnología e innovación necesario para poder ubicarlos en el mundo. Esto se complementa con I-Comex, la agencia que busca nuevos mercados y cómo incorporar nuestra producción a los mismos”.En el mismo sentido complementó refiriéndose al programa energético provincial, “pensado para ese futuro que se nos avecina, que ya lo tenemos a la vuelta, que pide y exige fuentes de generación de energía limpias y comprometidas con el ambiente. Tenemos empresa mixta de telecomunicaciones. Y también contamos con un banco provincial mixto, fuerte, con reservas y apostando fuertemente al crecimiento provincial”.

Programa integral

En tanto, el subsecretario de Planificación Territorial, Gabriel Reiter, se refirió a que el programa de capacitación federal se organiza en cinco provincias y está destinado a jóvenes profesionales o próximo a recibirse, menores de 35 años. “La Pampa tenía un cupo de 30 participantes. Es un programa integral de formación, donde hay diez ejes estratégicos que van desde el Desarrollo Económico, Sector Estratégico, Ciencia e Innovación Tecnológica, Ambiente, Recursos Hídricos, etc, muy completo” contó a la Agencia Provincial de Noticias..

También destacó que desde hace dos meses se vienen realizando diferentes clases magistrales por referentes nacionales, y en la contraparte con paneles provinciales que se fueron organizando con distintas áreas de Gobierno. “Ahora es el primer encuentro de vinculación con todos los participantes y hoy van a estar exponiendo gente de Agencia ICOMEX de la provincia a cargo de Sebastián Lastiri, exposición sobre Ambiente y Energía, con Vanina Bassi y Miguel Fantini, también expone la gente de Empatel SAPEM a cargo de Andrés Zulueta, posteriormente visitaremos el Data Center de Aguas del Colorado SAPEM, y por la tarde un recorrido por el Parque Industrial con el acompañamiento de Nicoló Cavallaro (director de Comercio y Competitividad) y Vanina Fernández (directora de Desarrollo Industrial) ambos del Ministerio de la Producción”, detalló.

“Es una estrategia del CFI de acompañar los procesos de formación que estén vinculados al desarrollo federal del país desde una mirada de cada una de las provincias. En ese sentido, de La Pampa tuvieron muy buena respuesta y mucho interés, había un cupo acotado para esta primera edición y tengo entendido que el programa tendrá continuidad en los próximos años para seguir formando jóvenes”, cerró.

Mirada federal

El coordinador del Programa Federal de Formación del CFI, Andrés Wskamp, contó a la APN que se están formando 150 jóvenes profesionales líderes, que fueron seleccionandos a lo largo de todo el país. “Concretamente en cinco provincias, y una de ellas es La Pampa. Arrancamos en junio con clases virtuales y esta es la primera jornada de integración, la primera que nos encontramos entre coordinadores del Programa, con las personas del Gobierno de La Pampa que nos están apoyando y con nuestros participantes”, afirmó.

También explicó que se hará una ronda de presentación y se realizarán tres charlas con funcionarios del Gobierno provincial. “Este programa pone un fuerte acento en lo que es la producción y necesidad de articular entre la administración pública y las empresas privadas. Poder pensar una estrategia de desarrollo para nuestras provincias y a nivel federal, y desde el CFI apoyamos esta iniciativa”, agregó.

Por último, remarcó que la expectativa del programa es de integración y vinculación. “Venimos capacitando virtualmente y ahora que la situación sanitaria mejoró podemos realizar esta jornada para conocernos y darle otro matiz al programa, que tiene este componente de conocernos personalmente y afianzar los vínculos que estamos creando. La virtualidad permite cierta agilidad y organizar en forma coordinada entre diferentes provincias y tener oradores de primer nivel, pero la verdad que tener la posibilidad de venir y estar en la provincia, de convocar a los participantes a reunirnos en este punto, cabe destacar que la mitrad del grupo de La Pampa viene de otras localidades”, concluyó.