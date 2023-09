Jornada conjunta para conocer más sobre “demencia tipo Alzheimer”

A poco de conmemorarse el día mundial por la concientización de enfermedad de Alzheimer, desde la Dirección de Personas Mayores junto al Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas se analizan pormenores en jornada abierta para aquellos que están involucrados en la temática de la demencia, como familiares o personal de apoyo.

Es importante sensibilizar sobre este tipo de demencia, afirmó Silvia González, directora de Personas Mayores de la Provincia, quien expresó a la Agencia Provincial de Noticias que “si bien es una de las enfermedades crónicas más importantes en las personas mayores de 60 años y sobre todo en mujeres. Es una enfermedad que evolucionó muchísimo, y que la gente vive muchos años con esta enfermedad”.El objetivo principal es brindar las pautas para la estimulación neurocognitiva destinadas a la autonomía de la persona mayor. “Si bien nosotros explicamos qué le sucede a la persona con demencia, cómo empiezan, cuál es un trastorno benigno, cuáles son las funciones ejecutivas a las que le tenemos que prestar más atención, o cuando es muy abruptamente, y nos vamos dando cuenta que algo no está bien. Ahí es muy importante el diagnóstico diferencial, efectuado por un neurólogo que detectará que área del cerebro está siendo afectada o si es una demencia reversible”, detalló González.Enfatizó que en la memoria de las personas siempre hay una capacidad conservada, “más allá de que vayamos envejeciendo, de que haya muchos olvidos que son propios de la edad, hay otros que tienen que ver con la nutrición, con la idea de que el cerebro hay que mantenerlo activo en situaciones cotidianas, generando redes y provocando acciones que sean importantes para esa persona”.

Convención Interamericana de Protección de Derechos de las personas mayores

Esta convención tiene carácter constitucional y determina que “si bien las personas pueden tener demencia y hasta una intervención judicial, todas las personas tienen derecho a decidir sobre su propia vida”. Esto es fundamental, “porque hasta en las mejores residencias la persona cuando ingresa pierde absolutamente todo lo que tiene que ver con su identidad. Más allá de que puedan brindar una excelente prestación, la persona pierde su casa, sus objetos personales, su vecindario, sus amigos, e ingresa a un lugar colectivo donde no reconoce a las personas y es probable que le cueste mucho tiempo adaptarse”.

La institución debe saber el “para qué de la internación, los cuidadoras y cuidadores deben conocer la historia de esa persona, lo que ayuda a mantenerlas cognitivamente bien. Por eso el trabajo de las residencias psicogeriátricas es establecer actividades para personas que tengan deterioro cognitivo pero además brindar actividades para todos los residentes”.

En las residencias “se tiene que tener una mirada de la atención centrada en la persona, eso es fundamental, ya que si no tenemos residencias sensibilizadas no hay manera de que las personas mayores se sientan como en su casa. Se trata de que las personas hagan algunas de las cosas que hacían antes y mantener su autonomía”.

El conversatorio apunta a la importancia de las figuras de apoyo, “ya no se habla de cuidadores, porque brindan un servicio. Sin embargo si piden un apoyo, les da más autonomía en decidir en qué necesitan esa ayuda. Es un cambio de paradigma que viene desde ya mucho tiempo, que tiene que ver con que las personas porque tienen un olvido o hayan salido de una operación, empecemos a pensar que necesitan mantenerse lúcidos y lo más activos pisibles”.

Sobre el Alzheimer

Por su parte, la doctora Laura Vigliotta, jefa del servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, señaló que se viene realizando este tipo de jornadas desde hace varios años, desde el Equipo Neurocognitivo del Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, la Dirección de Personas Mayores y la Universidad Ciencias de la Salud.

Es importante saber que la edad avanzada es uno de los principales factores pero que la enfermedad no es parte del envejecimiento normal.

Asimismo remarcar factores de prevención cardiovascular que ayudarían a prevenir y/o retrasar su aparición como así también la interacción social y la actividad cognitiva.

La enfermedad si bien puede iniciar con afectación de la memoria puede ir involucrando lenguaje, comportamiento y otras funciones cognitivas que afectan el desempeño diario de la persona y por ende repercute en su entorno dada la necesidad de acompañamiento.

Además se abordaron cuestiones relacionadas a la estimulación neurocognitiva dentro del proceso de rehabilitación y la importancia del cuidado e información para quienes brindan cuidado y apoyo sean familiares, acompañantes formales o brinden cuidados de enfermería.

Ante la duda, se sugiere consultar con un neurólogo y/o médico de cabecera. En caso de que necesitar evaluación neurocognitiva pueden acercarse o comunicarse al Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, de lunes a viernes de 7 a 17, al teléfono: 2954 383700 interno: 7059.

O al Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico, teléfono: 02302 436148 interno: 3395, de 7 a 13 de lunes a viernes.