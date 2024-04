Joaquina, la hija del artista y arquitecto Clorindo Testa, en MEDASUR

Pablo Lucero, secretario de Cultura comentó sobre la visita de la hija del reconocido arquitecto y artista. “La hija de Clorindo Testa, Joaquina Testa, junto al documentalista Ezequiel Wilberg están en Santa Rosa con el objetivo de la realización audiovisual y sobre el territorio que habitaba Clorindo y que lo vinculan con la Provincia. Esta tarde estarán presentándose en el Auditorio del MEDASUR para hablar de sus obras y de su parte más humana como así también de la recientemente creada “Fundación Clorindo Testa”, indicó el funcionario.Joaquina Testa, se refirió a la invitación para brindar una charla. “Estamos aquí por invitación de la Secretaría de Cultura y estamos muy agradecidos, hoy a las 15 daremos inicio a esta charla. La idea es transmitir un poco las cosas que inspiraban a mi padre para hacer sus obras como las hacía, cómo eran. Esto tiene varias aristas, una de ellas es un gran componente biográfico de distintos momentos de su vida que lo influyeron diversas obras con distintos recursos artísticos o estéticos que tienen que ver con su biografía. Además, tiene que ver con sus intereses y su manera de trabajar y de cómo encaraba las obras, tanto de arte como de arquitectura”, indicó.“Estamos en La Pampa porque Ezequiel Wilberg está haciendo el documental sobre la vida de mi papá y queríamos filmar en La Pampa porque su madre (mi abuela) era pampeana, de Lonquimay, y se casó con mi abuelo que era italiano y vivieron siempre en Buenos Aires. Pero de todas formas, los veranos los pasaban acá con sus familiares. Por eso la decisión de Ezequiel de venir a rodar aquí y la posibilidad de reencontrarme con primos que hacía 40 años no veía. Es muy emocionante”, concluyó.

Ezequiel Wilberg

El documentarista destacó el vínculo del artista con La Pampa, “hay una conexión de Clorindo con La Pampa y por eso hizo obras acá y se nota que ha estado más atento a dejar algo. Hacer un documental siempre es un proceso de adentrarse en una historia y la verdad es que hay muchísimo de lo que descubrí de Clorindo sobre su historia y sus fuentes de inspiración. Uno muchas veces ve obras que no saben de dónde sale, pero con Clorindo pasa algo muy particular, es único en Argentina y Sur América que es no saber de dónde sale, por el contrario de lo que pasa con otros artistas o arquitectos, que siempre indican un origen de sus ideas.

La idea del documental es encontrar esas aguas profundas de donde bebía la inspiración Clorindo. Para eso viajamos a Italia, por eso estamos acá hoy. Clorindo tenía un vínculo muy profundo con La Pampa por su historia familiar, pero principalmente por su infancia. Sus vacaciones en Lonquimay lo marcaron para siempre, Clorindo era un tipo que siempre conservó algo intacto de su infancia”, concluyó.