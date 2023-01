Intendente de Guatraché Arrese: “La UCR no es lo que era”

El intendente de Guatraché Sergio Arrese irá por la reelección tras conocerse que se desvaneció toda posibilidad de afrontar una interna como se había especulado en su momento.

Durante las inauguraciones realizadas por el club Pampero, el jefe comunal, presente en el lugar, fue abordado por LA ARENA y consultado por la posición que adoptará. “Al vecino de Guatraché vamos a pedirle por favor si nos puede ayudar a realizar una nueva gestión, al grupo de vecinos que venimos trabajando desde hace tiempo, hubo una interna que no se dio con un pedido de la gente del PRO y del Fregen que no fueron aceptados porque obviamente nunca nos acompañaban, nunca estaban de acuerdo con esta gestión. Es más, siempre presentaban al candidato del justicialismo como propio de ellos, entonces preferimos mostrarle de cara al vecino de Guatraché que en política no todo es igual, que no por querer perdurar, permanecer en la política vamos a estar unidos a lo que no coincidimos y tratar de aprender, vivir y pensar de otra manera, significaba cambiar este paradigma político de esta manera”.

