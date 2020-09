Intendente Alvear: “Hoy podemos decir que el brote está controlado”

El doctor Gustavo Martínez, director del Hospital “Reumann Enz” de Intendente Alvear, se refirió a la nueva situación epidemiológica que atraviesa la localidad, mucho más controlada luego del fuerte brote por COVID-19 de hace unos días.

“Por suerte hoy está mucho más tranquila la situación después del brote que todos conocen, donde llegamos a tener 187 pacientes positivos, hoy por suerte tenemos muchos más recuperados que activos. Se están entregando muchas altas y debo reconocer el apoyo incondicional de todo el Ministerio de Salud, del CODES, de entes locales como el Municipio, la Cooperativa, médicos del privado, la verdad que nunca nos sentimos solos como equipo de Salud”, comentó el profesional.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias contó que, el hospital alvearense Reumann Enz se tuvo que transformar de un hospital clásico en uno de contingencia, “lo cual fue bastante difícil, pero en tres o cuatro días se logró resolver. Justo en esos días tuvimos el pico mayor de contagios. También sacarse el sombrero con la gente de Epidemiología, hemos superado los 800 hisopados con resultados en menos de 48 horas, lo que agiliza muchísimo y quedó demostrado en los números que el aislamiento del contacto de contacto nos dio un resultado óptimo”.

“Hoy podemos decir que el brote está controlado”, continuó el director del Hospital, quien no descartó que haya “goteo de casos” que van a ir positivizándose. “En realidad la Fase 1 que dictó el gobernador, Sergio Ziliotto, nos ayudó mucho -en pleno brote- en la contención de la gente en su domicilio”, agregó.

El Hospital está “excelentemente equipado”, de acuerdo a los dichos de Gustavo Martínez, quien informó que Zona Norte puso una ambulancia más y que el Ministerio de Salud aportó una combi para traslados.

El domingo pasado se entregaron 10 nuevas altas, con 6 pacientes que estaban en la localidad (de menor riesgo), 2 altas en Santa Rosa y 2 altas en General Pico. “El promedio del domingo arrojó que fueron 16 altas contra un paciente positivo, el lunes no tuvimos gente para hisopar, el martes mandaron solo dos muestras, cuando en algún momento llegamos a mandar más de 100 muestras, por lo que la situación ha disminuido”, contó muy contento Martínez, quien apeló una vez más a la buena voluntad y responsabilidad de la gente, como así también a los comercios para que apliquen la trazabilidad.

El médico se refirió a un duro golpe que sufrió el equipo local a partir del accidente de una compañera de trabajo, que está en terapia intensiva, “eso nos resintió mucho. Y ayer (lunes) tuvimos un colega médico que dio positivo, por suerte, y gracias al buen manejo del equipo de protección, no hay contactos estrechos adentro del equipo de salud, al menos ya pasadas las 72 horas ninguno de los colegas presentó síntomas. Eso habla a las claras que el equipo toma precauciones y de que el virus, por más protección y demás en algún momento, en el traslado de un paciente crítico, que es lo que probablemente pasó, (en un ambiente cerrado como es una ambulancia y en un viaje de 35 minutos a General Pico) puede generar contagios”.

El brote de Intendente Alvear fue el más notorio de la provincia de La Pampa, superando en casi tres veces al de Catriló, con comercios sin trazabilidad y con nexos que no se podían encontrar, recordó Martínez, “y fuimos armando esto y por eso se insistía desde el Gobierno en tener el aislamiento del contacto de contacto estrecho, eso es lo que realmente nos dio en un margen de 20 días, la posibilidad de tener el brote bien controlado”.

