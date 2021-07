Informaron definiciones educativas y datos estadísticos en un nuevo encuentro de la COMISSET

El ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, asistió a una nueva reunión de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo en la que se compartieron decisiones vinculadas al regreso a la presencialidad a partir del 26 de julio del corriente año, y se actualizaron datos estadísticos semanales sobre el retorno focalizado a las aulas, el avance del Plan de Vacunación del Personal de Educación y los casos activos de COVID-19 en personas que asisten a las escuelas pampeanas.

El titular de la cartera educativa provincial comunicó que, a partir del 26 de julio de 2021, se regresará a la presencialidad en forma combinada en todas las instituciones educativas de nivel y modalidad de la Provincia. En este sentido, los y las estudiantes alternarán su asistencia a clases presenciales con actividades educativas en situaciones de no presencialidad, tal como establece la Resolución ME N° 100/21 que se implementó desde el inicio del Ciclo Lectivo 2021. Las escuelas comunicarán a las familias el modo y la frecuencia, en función de los protocolos vigentes. En este marco, también se informó que se mantendrá el régimen de dispensas vigente para los y las docentes de la Provincia.

Durante el encuentro, la Dirección de Evaluación e Innovación Educativa detalló información estadística relacionada con el número de docentes y estudiantes que transitaron por la presencialidad, el porcentaje de vacunación del personal docente y no docente, y los casos activos de COVID-19. Para acceder al reporte semanal, deben dirigirse al sitio web del Ministerio de Educación de La Pampa: https://bit.ly/36ihEaJ .

