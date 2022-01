Importante concurrencia al Pro Vida en General San Martín y Jacinto Arauz

Ana Laura Paulucci, técnica de la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales destacó que “estuvimos en primer lugar en la colonia de vacaciones de General San Martín y luego en la de Jacinto Arauz recorriendo y mirando un poco como están trabajando”.Afirmó que “a pesar del día nublado pudimos observar con mucha alegría la importante asistencia de chicos y chicas en esto que venimos diciendo y que tiene el Pro Vida de potenciar el encuentro, que esos encuentros sean saludables y cuidados. También se visualizan en las colonias la prevención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la sanitización en los ingresos y los refrigerios saludables, es algo que se viene dando y que a medida que avanzamos lo vamos mejorando. Es una constante, podemos decir que las localidades tienen incorporado la prevención en cuestiones de salud como por ejemplo lo que observamos en General San Martín con chicos que tienen celiaquía y hay un refrigerio especial, adaptado para ellos.

Prioridad al aire libre

Paulucci remarcó que “desde Pro Vida priorizamos que todas las actividades sean al aire libre y con los cuidados correspondientes para que todos puedan participar y tener una jornada agradable. El balance de estas dos visitas es positivo, por supuesto siempre hay algunos detalles para corregir pero quienes están coordinando cada colonia están sumamente abiertos a las recomendaciones que estamos puntualizando”.

Lucas Lazaric, Coordinador Colonia de Vacaciones de Gral. San Martín

El responsable de la Colonia de Vacaciones de General San Martín, Lucas Lazaric aseguró estar “muy contentos, nuevamente en el predio El Oasis brindando una nueva colonia de vacaciones un poco más al estilo que estábamos acostumbrados, con burbujas mucho más amplias con un grupo colorido de colonos que vienen a disfrutar de las propuestas que ofrece este Pro Vida de verano 2022”.

Puntualizó que “las instalaciones son muy amplias lo que nos permite tener tantos chicos y tantas burbujas en muchos metros cuadrados, esto significa que cada una de ellas tiene su lugar su espacio y hemos sumado zonas de recreación como el acceso al predio, una cancha auxiliar y una pileta que está muy linda. Todo lo amerita para que los chicos y chicas puedan disfrutar de una hermosa colonia de vacaciones”, enfatizó.

Explicó que “para acceder a la colonia hay cuatro puntos donde se ingresa y egresa en su burbuja correspondiente y su horario. En el caso de esta jornada donde tenemos muchas burbujas entran con espacio de 15 minutos lográndose así una circulación muy fluída y no hay aglomeración en ninguno de los puntos”.

Aseguró que “cumplimos con todos los protocolos. En las dos últimas ediciones no hemos tenido ningún caso de COVID-19 y hoy se tienen esos cuidados también, el ingreso y egreso con tapabocas, la toma de temperatura, la familia acompaña respetando la distancia correspondiente y se les informó al momento de la pre inscripción por la puerta deben ingresar sus hijos e hijas, como se llamaba su tribu, que colores iban a tener, etc. Hemos adaptado el lugar y cada grupo lleva el nombre de pueblos originarios Mapuches, Puelches, Pampas Tobas Ranqueles y el grupo más grande, los Caciques”.

Francisco Gaviot, coordinador Colonia de Vacaciones de Jacinto Arauz

Francisco Gaviot apuntó a que “este año pudimos comenzar nuestra colonia en tiempo y forma como estaba planeado, muy contentos con la cantidad de chicos y chicas y esperando que todo transcurra con la mayor normalidad posible”.

Explicó que “como hemos visto, hoy a pesar del clima nada se detiene, los chicos y chicas asisten todos los días, disfrutan mucho de las mañanas, la pasan muy bien y es un poco lo que nos devuelven de todo el trabajo que se hace con tanto cariño, ellos y ellas son nuestra prioridad. Estamos trabajando con todos los protocolos, con burbujas como estaba establecido, en el ingreso al predio se sanitizan las manos con alcohol líquido lo mismo sucede antes del refrigerio. En todo momento tratamos de hacer hincapié en que se debe mantener el distanciamiento y que cada uno trabaje en su burbuja asignada”.

Manifestó que “en nuestro caso tenemos un predio amplio que nos permite trabajar con comodidad y tranquilidad, sobre todo en las piletas ya que tenemos tres, es decir, cada grupo tiene su pileta y es una gran ventaja a la hora de los cuidados”.

Resaltó que “en cuanto al refrigerio seguimos las recomendaciones de alimentación saludable, tres días a la semana estamos dando algún tipo de frutas, luego sándwiches con fiambre magro y un día a la semana cereales, turrones y acompañados de agua”, finalizó.