I-COMEX La Pampa en la apertura de la Misión Comercial Virtual a Estados Unidos Seeking distributor

I-COMEX La Pampa en la apertura de la Misión Comercial Virtual a Estados Unidos

El área de Comercio Exterior de la Agencia I-COMEX La Pampa participó del lanzamiento virtual de una Misión Comercial a Estados Unidos, destinada a pequeñas y medianas bodegas de las provincias de La Pampa, La Rioja, Mendoza y Neuquén.

La misión virtual se dio inicio a través del seminario “Claves para el mercado de vinos en Estados Unidos” que tuvo lugar el lunes 13 por la mañana. Para las jornadas de los días 14,15 y 16 están previstas degustaciones y rondas de negocio en la que participarán más de 30 distribuidores de la Costa Este de Estados Unidos.

La actividad es organizada por el Consulado Argentino en New York, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Consejo Federal de Inversiones y por Wines of Argentina (WOFA).

En esta oportunidad la apertura del evento estuvo a cargo del Embajador Pablo Sívori, subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Pablo Lamothe, secretario General del Consejo Federal de Inversiones y Maximiliano Hernández Toso, presidente de Wines of Argentina.

Acompañando en el proceso de internacionalización de las empresas, La Agencia estará acompañando a Bodegas del Desierto, ubicada en 25 de Mayo que si bien ya está exportando a ese mercado a través de esta acción de promoción comercial busca diversificar sus clientes.

