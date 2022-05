I-Comex generó 180 reuniones durante la ExpoPYMes 2022

“Tuvieron un resultado incluso mejor de lo que esperábamos. Se vieron empresas con mucho entusiasmo por participar, por llegar al horario previsto. Mantener ese orden y respetar los horarios creo que fue un elemento muy importante para que las rondas funcionen como funcionaron” resaltó el titular de la Agencia, Sebastián Lastiri. En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias consideró que “el balance fue positivo, hubo casos concretos en los que cerraron negocios, pero en general se establecieron muchísimos vínculos que permiten pensar en un futuro no muy lejano que pueden llegar a comenzar relaciones comerciales concretas con compradores nacionales y compradores internacionales”.Lastiri consideró que, en definitiva “fue un poco el objetivo de esas rondas de negocios, lograr que esas empresas pampeanas tengan un vinculo directo con los compradores y también que ese vínculo además de comenzar nuevos negocios, sirva para que comiencen nuevos proyectos y nuevas mejoras. Muchas veces son detectadas en estos encuentros desde distintas cuestiones que pueden estar vinculadas al volumen, a la calidad, al packaging o a diferentes cuestiones internas de la empresa o del proceso productivo que requiere el desarrollo de un proyecto de inversión que las ayude a poder completar esa operación comercial”.

Rol de I-Comex

I-Comex, en esta edición, tuvo un rol clave en darle a las rondas de negocios una dinámica, un volumen y una calidad que realmente marcó un cambio en esta edición de ExpoPymes 2022. “El volumen de negocios que es de renegocios y reuniones, fue muy superior al de otras ediciones, la muestra de ellos son las 180 reuniones, dos días con reuniones entre compradores y vendedores, con una gran rotación en las mismas. Hubo un gran dinamismo en esas casi 16 horas de reuniones que se llevaron adelante, y eso demuestra la importancia de tener una institución como la Agencia que se dedique exclusivamente al comercio exterior o al comercio nacional y que se ocupe junto con el CFI y el Ministerio de la Producción, sobre todo que se ocupe de darle esta dinámica, de incorporar tecnología específica para el desarrollo de las reuniones, de traer a los compradores, de encargarse de la logística”.

“Todo eso” -señaló Lastiri- le agregó un valor especial a estar rondas que sin dudas tuvieron un volumen, una magnitud y un impacto que es superior al que esperábamos y que es superior a lo que se había alcanzado en otras rondas de negocios de este mismo evento”.

Rondas virtuales y la plataforma BT-Box

En el mismo análisis, Lastiri señaló que las rondas virtuales “es una herramienta que trajo la pandemia para quedarse y tienen un beneficio y es que permite que gente, que por alguna cuestión logística no pudo estar presencial, pueda hacerlo igual de forma virtual y nos podamos contactar con distintos lugares del mundo a un bajo costo”.

Más adelante, dio cuenta que la plataforma que permite agilizar y organizar mejor los vínculos entre comprador y vendedor “es un cambio fundamental en la organización del evento, no solamente por la prolijidad y la dinámica que genera al cumplir los horarios y demás, sino también por la posibilidad de que compradores y vendedores se contacten prácticamente de forma directa, por supuesto mediados por la tecnología”. Eso permite, dijo, “que ocurran nuevas cosas, cuando se organizaban de forma centralizada se necesitaba que haya alguien que coordine la reunión, era más difícil que eso ocurra. Esto permitió que se generaran reuniones entre compradores y vendedores que uno originalmente no hubiera imaginado que podría haber algún espacio donde vincularse, en ese punto creo que fue un gran acierto incorporar tecnología específica para este tipo de actividades”.

Desempeño de empresas locales

“Entiendo que las empresas también comprendieron la importancia de tener sentado cara a cara en muchos casos y en otros casos frente a una pantalla, a un comprador que previamente había sido seleccionado porque había algún potencial de vinculación entre ambos. Que le dediquen tiempo tanto en la preparación previa como durante el evento a este tipo de espacios también es un elemento importante y quisa un cambio con respecto a otras ediciones” agregó. Obviamente el cambio, señaló, “tiene que ver con la calidad de las contrapartes que vinieron, con la calidad del trabajo de organización y con la agilidad con la que esas reuniones se desarrollaron”.

En ese diseño, justificó que “quedará pendiente ampliar la base de empresas que participaron. Si quisiéramos pensar en cosas a mejorar podría ser lograr que más empresas de los distintos rubros puedan participar. Que también las empresas comprendan que traer compradores lleva tiempo, con lo cual el trabajo de inscripción se hace con antelación y justamente para tener el tiempo para gestionar el comprador adecuado y en base a eso armar las rondas de negocios. Con eso también viene un trabajo de planificación que comienza entre 30 / 60 días antes, por eso es importante que estén atentos ya que es un momento clave para que después las rondas tengan mayor éxito”.

Para Lastiri, también quedará pendiente “seguir trabajando en la formación, la capacitación, en espacios en los que puedan intercambiar miradas y opiniones para mejorar las próximas ediciones y también para aprovechar mejor esos 20 minutos que tienen para contar que hacen”.

Cierre de negocios y resultados

Al serle consultado respecto a los resultados preliminares de la serie de encuentros, Lastiri afirmó que hasta el momento “sabemos que cerraron negocios dentro de las rondas más allá de las vinculaciones que se establecieron a mediano y largo plazo. En el transcurso de la semana vamos a estar dando información mas detalladas de las impresiones que se llevaron compradores y vendedores gracias al trabajo de relevamiento de resultados que se hizo con posterioridad a cada ronda de negocios. Con esas opiniones, miradas y sugerencias vamos a poder tener una medida un poco más exacta de como fueron los resultados según los protagonistas que fueron las empresas”.

Crecimiento

Lastiri analizó y apuntó al fuerte crecimiento de la ExpoPYMes, “sigue creciendo, se la vio en términos de metros cuadrados llegando a más lugares dentro del predio del autódromo. Una Expo con una organización de excelencia, con record de empresas presentes, de visitantes, con muchísimas expectativas, con una sensación generalizada de una grata sorpresa de lo que las empresas pampeanas tienen para ofrecer y del trabajo de las empresas pampeanas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia”.

“Las cuestiones nacionales e internacionales son complejas, esta ExpoPYMes fue un espacio en el que se pudo ver que hay buenas noticias, que hay un trabajo tanto de las empresas como del sector público. El Gobierno provincial y el Gobierno nacional están haciendo un trabajo tendiente a ir saliendo de esa compleja situación económica y de poder generar mejores condiciones tanto para las empresas como de empleo y de ingresos para el resto de la comunidad”.

Lo que viene para I-Comex

I-Comex tiene el desafío de darle continuidad a esta agenda de trabajo que se abre a partir de las rondas de negocios, darle continuidad a la vinculación con las empresas pampeanas que participaron para que se animen a salir a otros eventos de negocios, “que se animen a incursionar en los mercados internacionales, a trabajar en forma conjunta con ellos. Una de las herramientas que brinda la agencia son las capacitaciones donde se puede adquirir las capacidades necesarias para poder lograr estos objetivos” señaló.

También se abre otro espacio con respecto a la promoción de inversiones, hubo muchas empresas que se acercaron a consultar sobre herramientas para financiar sus proyectos de inversión y de expansión a futuro, así que tenemos mucho trabajo para hacer en forma conjunta con nuestro núcleo de beneficiarios o de personas con las que trabajamos que son las pymes pampeanas. “Estamos con muy buenas expectativas para generar las herramientas que las empresas necesiten para crecer y desarrollarse” explicó.

La Agencia si bien es una organización no gubernamental, “es un espacio que creó el Gobierno Provincial, a través de una ley provincial, que trabaja en conjunto con distintas áreas del Gobierno y con el Banco de La Pampa. En ese sentido, es un organismo que está pensado para brindar un servicio de forma gratuita a todas las empresas pampeanas en pos de acompañarlas en ese proceso de crecimiento de financiamiento de nuevos proyectos, de internacionalización, de apertura a nuevos horizontes comerciales. La Agencia I-Comex es una herramienta que pone el Gobierno provincial a disposición de las empresas de forma totalmente gratuita y desde la Agencia estamos a disposición de acompañarlos en esos procesos”.

Estadísticas

Participaron de las rondas 48 empresas pampeanas, 16 importadores, 8 mercados internacionales: Uruguay, Chile, Colombia, EEUU, Brasil, Perú, Ecuador y Nicaragua, 15 compradores nacionales de distintos puntos del país y 180 reuniones en total. A través de las rondas de negocios se estima que se podrían alcanzar operaciones internacionales por U$S 10 millones y otros U$S 30 a partir de las rondas nacionales.