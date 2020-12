Guatraché: Pablo Dolsan denunció públicamente un acto de agresión al medio ambiente

El reconocido fotógrafo y militante ambientalista, Pablo Dolsan, denunció públicamente un acto de agresión al medio ambiente ocurrido ayer en la Laguna de Guatraché, una de las reservas naturales de La Pampa. Reveló que estuvo «foteando» hasta las 21 del domingo y que volvió a las 5 del lunes y halló una gran cantidad de residuos que evidenciaron una «juntada».

Para contextualizar la situación es válido recordar que la información oficial señala que la laguna y su entorno son «área protegida» desde 1991. También que el área protegida está conformada mayoritariamente por establecimientos de propiedad privada dedicados a la actividad agropecuaria, esencialmente la ganadería vacuna y ovina, cultivos de forrajeras y cultivos de grano fino»

También hay tierras pertenecientes al municipio de Guatraché. Se trata de un espacio en la vera norte del espejo de agua, cercano al arroyo que lo alimenta, en la que están ubicadas el complejo hotelero y termal, y el Parque Recreativo «Samuel Novick». El estropicio ambiental ocurrió en un punto ubicado a pocos metros hacia el oeste de esa infraestructura.

Dolsan es muy conocedor de ese sitio porque es su «lugar preferido» para sacar fotos. «Cuando vas de Guatraché, en la primera curva, antes del complejo, podés llegar hasta el borde de la laguna por un caminito que no todos conocen. Allí esta gente se metió sin control para hacer una reunión. Además, la encargada del área municipal me confirmó que el ingreso a la laguna está vedado a partir de las cero», se lamentó.

El vecino lo hizo público a través de su cuenta en Facebook. «Che pibe, a vos y a tus amigos les digo: ustedes que anoche estuvieron de joda en la laguna, tomando, fumando y comiendo. Ustedes, acostumbrados seguramente a que mami les lave, cocine, planche, ordene la habitación, les limpie los mocos y la cola, les digo: se olvidaron algunas cosas, unas cuantas cosas».

El ambientalista, indignado, usó el sarcasmo para reclamar conciencia del agravio a la naturaleza. «Pero no se preocupen, junté todo lo que pude (algunas bolsas y latas lamentablemente ya se habían volado al agua), lo acomodé para la foto y después metí todo en una bolsa grande, que ahora tengo en mi casa. Cuando quieras, si tenés p…, pasá a buscarla. Vos sabrás que hacer con ella. Si me ayudan compartiendo quizás encontremos al dueño -de la basura- más rápido, no quisiera tener una bolsa de mugre muchos días en mi casa», reprochó.

Ayer a la tarde, LA ARENA pudo hablar con Pablo, quien amplió la información. «Mirá, el domingo estuve sacando fotos hasta las 21 en ése lugar, una bajada en la primera curva del acceso, y hoy -por el lunes- regresé temprano porque estaba siguiendo un nido de churrinche, y me encontré con un desastre, una vergüenza total», contó.

Pablo Dolsan nació hace 40 años en Guatraché. Luego, en 1998, se radicó en Bahía Blanca, donde estudió en la Universidad del Sur y posteriormente inició en esa ciudad su carrera laboral. «Hacía un año y un mes que no veníamos con mi familia a mi pueblo a ver a mis viejos, antes lo hacíamos cada 20 días. Realmente fue duro», le contó a este diario.

«Lamentablemente me choqué con esta situación totalmente desagradable e indignante. Decidí visibilizarla en las redes sociales para que sirva para concientizar y hacer reflexionar a quienes lo hicieron que está mal, muy mal, atacar así al medio ambiente», entendió.

«No sé cuántos serían, los rastros y residuos indican que eran unos cuantos. Ojalá que los padres se enteren y puedan hacerles entender que así no se actúa. Sin dudas es falta de educación. Estoy enojado porque nosotros les enseñamos a nuestras hijas que no se tira ni el papel de una caramelo», concluyó Dolsan.

