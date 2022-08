Guatraché: Arrese “consideramos que tiene que haber una igualdad”

El intendente de Guatrache, Sergio Arrese, reconoció que no debe haber sido fácil para el justicialismo local, acompañar la adhesión de la Ley 643 con modificaciones, de tener que decirles a los gremialistas que si quieren cobrar tienen que trabajar.

Tal como lo adelantó La Arena, en los últimos días el Concejo Deliberante de Guatraché adhirió a la Ley 643 por unanimidad, con algunos toques parciales, respetando la libertad de sindicales pero que sea el sindicato el que se haga cargo del sueldo de quien decide hacer uso de la licencia gremial. La Ley 643 es creada para un universo de carácter provincial, no es lo mismo el funcionamiento o gestión de una Provincia al de un municipio.

Arrese dijo que el tema “principalmente va hacer ruido en el tema sindical, pero más que nada porque en esta actualidad de argentina tan mala, tan complicada en lo económico, que todos tienen que poner la espalda para poder llevar adelante el país y creo que el sindicalismo con esta elección está totalmente ausente de una solidaridad que es fundamento de su accionar con respecto de todos los argentinos”.

El intendente se explayó haciendo referencia a que “hay un sindicato que es el de UPCN que tiene un sindicalista, hace uso y goce de su licencia gremial que no hay problema por ellos, recordemos que el tema sindical debe respetarse, nadie debe tener un trabajo de esclavo por un salario de esclavo si no que tiene que trabajar y cobrar el sueldo, pero en este caso no hay un prestación laboral por ese sueldo que se cobra ya que el sindicato no paga, el sindicalista que también representa a ATE sí viene a trabajar, entonces hay una contradicción y dos compartimientos diferentes. Con esta legislación lo que queremos hacer es que el comportamiento sea uno y que sea que aquel que tiene el derecho y quiere usar de la licencia gremial lo utilice pero que trabaje”.

El jefe comunal resaltó que la ordenanza salió por unanimidad, con lo cual hay que agradecerle al Consejo en su totalidad, a los dos bloques, “porque el tema no sencillo, sobre todo para el Partido Justicialista de tratarlo y decirle al gremio que tienen que acompañar en este municipio, que si alguien cobra un sueldo lo trabaje y decirle eso al sindicalismo es decirle aquel que siempre está en las filas del PJ, entonces que haya sido por esta unanimidad y este acompañamiento al proyecto que desde el Ejecutivo habíamos presentado fortalece lo que es la mirada desde Guatraché a lo que tiene que ser una práctica de la cosa pública”.

En cuanto al Artículo 31, “consideramos que tiene que haber una igualdad ante la Ley, esa igualdad tiene que expresarse en todos los ámbitos donde el ser humano socialmente se involucra en la participación de la obra pública de un país, de una provincia o de un municipio y sobre todo en cuanto al acceso al empleo público, tiene que ser en condiciones de igualdad”.

