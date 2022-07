Gran concurrencia al encuentro Cumelén de la zona sur

También participaron algunos Cumelén del norte como el caso de los representantes de Colonia Barón. Durante toda la jornada las personas mayores disfrutaron de volver a reencontrarse después de la pandemia, bailaron, charlaron y almorzaron entre risas, festejos y recuerdos. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, acompañó la directora del área, Silvia González.La funcionaria provincial destacó que “hoy nos tocó un día muy bonito en Macachín con este encuentro de Cumelén. La zona sur está comenzando ahora recién y tienen estas características, les gusta juntarse de día, son personas mucho más longevas, con otra idiosincrasia y para nosotros el volver a encontrarlos es muy hermoso”.Consideró que “los encuentros de noche o de día dependen mucho de la zona donde se hacen. La zona norte hace encuentros de noche, lo disfrutan de esa manera, tal vez porque las distancias son más cortas debido a que los pueblos están más cerquita. En esta parte sur lo hacen de día, la gente viene a pasar todo un sábado o un domingo, juegan a las cartas, bailan mucho y la pasan muy bien. Todos tienen su impronta, su gracia y el Cumelén es eso, hacer cosas de acuerdo a las personas que van, a las opciones que tienen”, puntualizó.Apuntó que “todo esto sirve muchísimo a las personas mayores, porque se encuentran entre localidades, se encuentran con parientes, amigos, se hacen de nuevos amigos y comparten otras cosas. Macachín hace más de dos meses que está trabajando para este encuentro y estas actividades visibilizan lo que son los mayores activos en toda la Provincia. Uno cuando habla de personas mayores piensan en gente dependiente de los demás y acá vemos a todos con muchas ganas de divertirse, participar, sacarse fotos, que les hagan notas, etc. Achaques tenemos todos y los vamos llevando como se pueden, pero cuando se llega a una determinada edad los achaques no importan tanto sino este tipo de encuentros que se disfrutan de otra manera. Por eso siempre invitamos a quienes aún no concurren al Cumelén de su pueblo que se sumen y sino a los equipos de Newcom o a los centros de jubilados que tienen muchos talleres para hacer. Es muy lindo compartir con pares y no quedarse solos”, finalizó.

Palabras de protagonistas

Héctor Tapié, de Ataliva Roca comentó que “estos encuentros son extraordinarios y sobre todo el poder volver después de la pandemia que nos tuvo tan encerrados. En mi caso yo me tenía que cuidar muchísimo por lo que estar tanto tiempo encerrado fue muy triste. Pero gracias a Dios esos cuidados hicieron que no me diera COVID. El Cumelén es muy lindo, nos divertimos mucho y bailamos desde que llegamos hasta que nos vamos”.

Nora Arhex, de Macachín aseguró que “la pasamos muy lindo en este tipo de encuentros porque salimos de nuestro pueblo y nos encontramos con amigos y amigas de otros lugares. Hoy nos tocó organizar a Macachín y nos pone muy contentos tener tantos grupos Cumelén de otras localidades. Nosotros siempre tenemos el apoyo de la Municipalidad de Macachín no solo para organizar los encuentros sino para viajar y participar de otros similares que se hacen y hoy el CDI tiene a cargo la cantina para poder juntar dinero destinado a un evento que tienen ellos”.

Lelia Brost, de Colonia Santa Teresa destacó que “lo estamos pasando hermoso, es la tercera vez que vengo a Macachín y en Santa Teresa tenemos actividades de Cumelén todas las semanas, hacemos yoga, viajamos, jugamos a las cartas, al truco, la escoba, chinchón y le cuento que al truco nadie miente. Nuestra coordinadora es muy buena y nos cuida muchísimo”.

Nilda Buffetti, de Colonia Barón aclaró que “en mi caso es la primera vez que vengo a Macachín y creo que mis compañeros y compañeras del Cumelén de mi pueblo también, ha sido un encuentro hermoso y siempre vamos a todos los lugares que nos invitan. Es muy importante porque nos volvemos a encontrar después de la pandemia donde estuvimos mucho encerrados y ahora debemos disfrutar de los bailes, los juegos, todas las actividades que tenemos. En Colonia Barón jugamos a las cartas, hacemos gimnasia, jugamos al chinchón y sin hacer trampa. Muy agradecida por todo esto, por quienes hacen posible que podamos viajar, vinimos en la trafic de la municipalidad que siempre está colaborando con nosotros”.

Ofelia Kistner, también de Colonia Barón manifestó que “es la primera vez que venimos a Macachín y nos hemos encontrado con un pueblo muy bonito, una organización por parte del Cumelén de esta localidad que nos ha recibido con los brazos abiertos. Hoy hay mucha gente pasándola bien, bailando, almorzando, encontrándose con los amigos y las amigas de otros lugares que es muy lindo después de haber estado encerrados tanto tiempo. Hay algunas personas que tienen un poco de miedo de salir, pero hay que hacerlo porque hace muy bien a la salud. La Municipalidad de Colonia Barón nos presta la trafic una vez al mes y a los lugares más cercanos vamos en autos”.

Benjamín Schwab, también llegado desde la norteña localidad de Colonia Barón aseguró estar “muy contento de haber llegado hasta Macachín, un pueblo que está bastante lejos del nuestro pero la Municipalidad de Colonia Barón puso la trafic para que pudiéramos venir a este encuentro”.

Eladia Beloqui de Quehué explicó que “vinimos desde Quehué en la combi municipal que siempre nos está ayudando, yo recién me estoy reintegrando al Cumelén porque anduve con algunos problemas de salud, pero ya estamos nuevamente listas para participar de las actividades que se hacen y poder viajar también a este tipo de encuentros que son tan lindos y nos hacen tan bien a todas las personas mayores”.

María Coria de Quehué, aseguró que “estábamos esperando con ansias que se pasara todo este tema de la pandemia, que, si bien no pasó del todo y hay que seguir teniendo cuidado, hoy podemos hacer actividades y viajar que tanto nos gusta. Pasamos un hermoso día en Macachín con el grupo y otros grupos de distintas localidades que han venido, hemos disfrutado bailando, comiendo, charlando, chusmeando un poco con los demás como para no perder la costumbre”.

Contó que en Quehué “vamos al Cumelén lunes, miércoles y viernes donde desarrollamos muchísimas cosas, jugamos al truco, al chinchón, cantamos, bailamos, hacemos gimnasia y mucha feria de ropa y de platos, para ayudar a personas que lo necesitan”.

Inés Díaz, coordinadora del Cumelén de Quehué expresó que “vinimos a Macachín un grupo de 22 personas, muy contentos todos y todas por la invitación a participar de este encuentro. Yo empecé este año como coordinadora, pero tenemos un grupo muy lindo y vamos aprendiendo todos juntos. En Quehué tenemos actividades tres veces a la semana, hacemos cenas, viajamos y tenemos varias cosas programadas para cuando venga el tiempo más lindo, es un grupo que tiene muchas ganas y siempre está predispuesto a más cosas”.

Crisol Alvarez, coordinadora local puntualizó que “nosotros a través de las actividades que tenemos en el Cumelén dos veces a la semana trabajamos mucho para este encuentro, hicimos las flores para los centros de mesas, preparamos los distintivos que se dan a la entrada. Y ese es el objetivo, que las personas mayores del Cumelén sean quienes hacen las cosas, es muy lindo que sean parte de la organización del encuentro y ya los ven recibiendo a la gente, acomodándolos en sus lugares, etc.”.

Añadió que “ha sido maravilloso el reencuentro después de la pandemia con todos y todas y ese encuentro que tanto necesitaban se ha dado mediante los abrazos y los momentos que juntos comenzaron a compartir nuevamente. Por otra parte, mucha gente tiene tristeza porque perdió a algún ser querido y este tipo de encuentros generan alegría, sentirse acompañados, perder el miedo y estar en otro lugar. Por eso es importantísimo encontrarse y a nosotros nos pone muy contentos que al nuestro pudo venir muchísima gente. Hay 16 localidades presentes, un centro de jubilados de Macachín, todos los que confirmaron vinieron y trajeron más gente de lo que se pensaba. Es hermoso estar en este lugar y ver sus caras de felicidad”.

Comentó que “la cantina la tiene el Centro de Desarrollo Infantil quienes están juntando dinero para seguir haciendo cosas, les propusimos tenerlo y enseguida aceptaron. En la jornada hicimos actividades grupales emoticoneras, esto significa sacar las emociones a flor de piel, hubo desfile y otras actividades que hicieron muy linda la tarde”.

Aseguró que “en mi caso particular estoy continuamente especializándome en Gerontología, siempre es muy bueno aprender y capacitarse en un trabajo que me apasiona. Hace seis años que comencé y me hizo crecer dentro y fuera del ambiente, estoy permanentemente aprendiendo”.

Apuntó que “quiero decirle a cada persona mayor que es sumamente importante la gestión emocional porque en este tiempo que pasamos no pudimos expresar todo lo que sentíamos y ese fue un problema. Los invito a adentrarnos en las emociones que no hacen daño”, finalizó.