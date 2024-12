Tres nuevas localidades, Victorica, Telén y Jacinto Arauz, ya cuentan con un Plan Estratégico de Ordenamiento Ambiental y Territorial, pensado para optimizar y controlar el proceso de expansión y crecimiento urbano en los próximos 25 años.  

El miércoles se hizo la presentación en Telén y Victorica y este jueves en Jacinto Arauz, de los proyectos que fueron impulsados por el Gobierno provincial para el acompañamiento al desarrollo y al crecimiento de las localidades del interior.En los tres actos estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; y el director general de Planificación Territorial, Gabriel Reiter. En Telén fue junto a la intendenta María Susana Bazán; y posteriormente en Victorica con el intendente Hugo Kenny; y este jueves en Jacinto Arauz con el intendente Santiago Goñi y la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie, ex jefe comunal araucense. En las presentaciones también participaron concejales, autoridades locales y vecinos y vecinas.El Plan Estratégico dota al municipio de instrumentos normativos que permitan regular el uso del suelo y proyectar de manera ordenada el crecimiento de la localidad, lo lleva adelante el Ministerio con el asesoramiento de la consultora y es financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).Durante la presentación en Victorica, el ministro indicó: “Esto tiene que ver con la mirada que tiene Hugo de la política, la mirada que tiene en cuanto a su comunidad. Estamos en tiempos muy difíciles donde nos quieren hacer creer que al Estado hay que dinamitarlo, destruirlo y nosotros somos los que nos tenemos que parar eso y levantar la bandera del Estado, porque el Estado es lo que nos contiene a todos. Hoy nos quieren hacer creer que la salvación es el mercado. El mercado no tiene ni patria ni bandera”.“Quienes creemos en esta forma de gobierno, de responsabilidad social, de pensar en el otro, en la empatía, pensamos que tenemos que velar por un Estado eficiente y cercano a la gente. En esto que tiene que ver con el plan estratégico, lo más importante de todo es que se logra de manera democrática, buscando el consenso, la mirada del conjunto. Porque es así como los pueblos van a crecer y va a ser armonioso ese crecimiento y va a ser acompañado por el conjunto de las instituciones”, afirmó Pascual.Por su parte, el director indicó: “Lo que buscamos es que sea una política pública, una política de Estado, que las localidades tengan un plan estratégico y un código de ordenamiento urbano a medida”. El funcionario agradeció, en ambos actos, el acompañamiento de los jefes comunales, de los concejales y los vecinos y vecinas que participaron en distintas instancias como mesas de trabajo, encuestas y entrevistas. También destacó el trabajo de la consultora y del CFI.“Tenemos un Estado presente, que facilita procesos, pero también necesitamos que haya cierta previsibilidad para todos los sectores que quieran invertir en cada localidad y que sepan que van a tener la oportunidad de salir a invertir con bases sólidas”, afirmó Reiter.

Camino al crecimiento

Por su parte el intendente de Victorica Kenny indicó que el proyecto “seguramente marcará el camino del crecimiento y del ordenamiento local y de nuestro éjido periurbano que es el que estuvimos trabajando. Un hecho que se concretó después de varios años de espera, de varias charlas sobre cómo conseguir los fondos para hacerlo y un día me llamaron para decirme que Victorica entraba dentro del financiamiento cubierto por la Provincia para poder tener nuestro plan de desarrollo urbanístico, territorial, ambiental”.

“Nos caracterizamos por ser democráticamente abiertos y escuchar. Y en estos tiempos en que no se respeta desde arriba hacia abajo el diálogo, nosotros sí creemos que esto hay que cuidarlo enormemente, porque la opinión de todos sí vale. Y cuando un pueblo crece con la opinión de los demás es fuerte, es un crecimiento serio. Pero cuando crece o cambia solo por la opinión de una persona, como está ocurriendo hoy a nivel nacional, es algo que no se sostiene. Y en lo personal les puedo decir que seguramente no se va a sostener, porque socialmente va a generar un daño que no va a ser sostenible en el tiempo” afirmó.