Gobierno nacional invierte en La Pampa $ 1.418 millones en Tarjeta Alimentar

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación implementa en la Provincia de La Pampa la Tarjeta Alimentar, en el marco del programa “Argentina contra el Hambre”.

La Tarjeta Alimentar fue parte central de la estrategia de lanzamiento del Gobierno nacional, previo a la irrupción de la pandemia. Desde sus inicios, la medida tenía como objetivo cubrir la canasta básica de los sectores más vulnerables mediante el acceso a alimentos y bebidas no alcohólicas y el monto sólo destinado a la adquisición de los mismos.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Álvarez, afirmó a la Agencia Provincial de Noticias que “este programa se genera a partir de un Estado que pretende garantizar un piso de derechos, en particular para los grupos más vulnerables de la sociedad y esta transferencia monetaria que reciben las familias, les permite el acceso, el aprovisionamiento y la elección de alimentos en los comercios de su barrio y localidad, lo cual impacta positivamente en la economía social de cada comunidad pampeana”.

Como respuesta a la creciente crisis económica acentuada a partir de la pandemia por COVID-19, las autoridades nacionales decidieron recientemente ampliar la cobertura en la población destinataria. Esto implicó no solo la atención de la situación de niñas/os de hasta 6 años, sino que se decidió la inclusión a los beneficios del programa a niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años cuyas familias reciben la AUH (Asignación Universal por Hija/o). Los montos asignados a las familias varían de los 6.000 a 12.000 pesos dependiendo del número de integrantes que la conforman.

“Esta decisión significó un aumento del 94% en la cobertura del Programa ascendiendo a 24.990 personas destinatarias y 15.205 tarjetas implementadas y otorgadas a esos grupos familiares en nuestra provincia”, aseguró la subsecretaria provincial de Políticas Sociales, Graciela Salvini.

El ministro Álvarez detalló que todos estos montos destinados a través del programa nacional , significan una inversión presupuestaria de $ 118.203.000 a partir del mes de mayo de 2021 que implicó un 73% de aumento respecto al mes anterior (abril de 2021) para tener una mayor cobertura y una mejor llegada a las familias con población infantil adolescente más afectadas”.

Por último, el titular de Desarrollo Social reveló que se implementarán acciones complementarias para potenciar las capacidades de las familias titulares del programa, contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante acciones de autodeterminación, autogestión y educación alimentaria. “No solo pensamos en la distribución de recursos sino que consideramos fundamental la calidad nutricional en el uso de este programa. Niños, niñas y adolescentes sanos y bien alimentados es un objetivo importante que nos hemos trazado desde el Gobierno provincial” señaló.

