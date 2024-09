Cuatro familias de Rolón recibieron hoy las llaves de sus casas, construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa”. Durante el acto la titular del IPAV, Erica Riboyra, confirmó la construcción de otras ocho para la misma localidad.

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, la presidenta del IPAV, Erica Riboyra, los diputados provinciales Hernán Perez Araujo, y Federico Ortiz, el intendente anfitrión Luis Alberto Ferreyra y su par de Miguel Riglos, Lautaro Calzado.Fernández, en su discurso, destacó que “llegar al techo digno es lo que todos soñamos, ustedes hoy van a cumplir esa realidad, y tiene que ver con una decisión de Luis de gestionar y también de nuestro Gobernador, de llevar adelante esta política pública habitacional que desde hace muchos años es una bandera en La Pampa. Se viven momentos difíciles, en el presupuesto que presentó hace unos días el Presidente no hay un centavo para La Pampa”. Además sostuvo que “no descansamos en el trabajo, creemos en la articulación de municipios y Provincia, porque ante las crisis que se presentan nuestros esfuerzos conjuntos, las hacen más llevaderas. Tenemos un Gobierno nacional absolutamente mentiroso y marketinero, porque habla de equilibrio fiscal cero, y eso es mentira, porque ese equilibrio está basado en el dinero que le pertenece a las provincias y ellos se lo quedan, en función de priorizar ese equilibrio que pregonan, pero en perjuicio del pueblo argentino”.“Ayer” prosiguió, ” el pronunciamiento del INDEC habla que el 53% del país esta sumido en la pobreza, ese no es el país que queremos, día a día se van sumando nuevos podres en nuestro país, un millón trescientos mil niños y niñas, se van a la cama sin comer, y esa no es la Argentina que queremos, cuando hablan de la suba de los impuestos nos mienten, el presupuesto 2025, a los trabajadores los afecta muy seriamente, a todos los monotributistas les aumenta al doble la presión tributaria, a las trabajadoras y trabajadores les puso el impuesto a las ganancias, los impuestos a los combustibles también los puso al doble, el impuesto a las exportaciones también aumenta, lo único que bajó es el impuesto a los bienes personales, con lo que benefician a los más poderosos, sabemos perfectamente lo difícil que se pone, pero tienen que saber que hay un Gobierno provincial que trabaja y se ocupa por mantener nuestros derechos. Cuidemos esto que tenemos, a la provincia de La Pampa se la mira como un ejemplo para las demás provincias del país”.Por su parte el jefe comunal señaló la importancia de la política habitacional del Gobierno de La Pampa, “este es un día muy esperado para nuestra comunidad, son circunstancias como estas por lo que se trabaja, y es por la alegría del otro que se vive. En tiempos adversos, donde nada parece estable, y la angustia y la ansiedad te carcome, poder acompañar y ayudar a concretar un sueño es un regocijo al alma, en tiempos donde el rol del Estado es discutido y se promueven las individualidades y el egoísmo, queremos resaltar el compromiso de nuestro Gobierno provincial por ayudar a mantener el equilibrio y la paz dentro de nuestra sociedad pampeana, y por eso lucha por lo que nos corresponde. Somos consientes que el Gobernador y su equipo abogan por la prosperidad de la Provincia, reconforta y asegura nuestro trabajo, es un logro de todos y todas, y nada de ello hubiera sido posible sin el empuje de toda la comunidad”. Por último agregó “Donde hay una necesidad nace un derecho, es tiempo de dejar la indiferencia y las mezquindades de lado”.

Nueva posibilidad

En nombre de las familias adjudicatarias, hizo uso de la palabra, Brenda Kriger, quien con mucha emoción, expresó que, “esta casa representa una nueva posibilidad para mi y para mi hija, me siento esperanzada ya que este espacio no solo mejorará nuestra calidad de vida, sino que también nos brindará la estabilidad que tanto hemos buscado, muchas gracias a todos los que lo hicieron posible”.