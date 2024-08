En la Sala de Artes Escénicas de General Pico tuvo lugar la entrega de 21 créditos de Economía Social, por un total de 10 millones de pesos, y fondos de Participación Comunitaria, por un monto de 27 millones de pesos.

Participaron del acto el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el subsecretario de Articulación Institucional, Pablo Maccione, emprendedores y emprendedoras.Aportes por más de 37 millones de pesos.Por Resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos se hizo una entrega al municipio de Aportes no Reintegrables destinados a proyectos sociales para el desarrollo de la ciudad, enmarcados en el Programa de Participación Comunitaria. Así, por Decreto provincial firmado por el gobernador Sergio Ziliotto, se transfirió la suma de $10.000.000, para créditos de Economía Social.Asimismo, por Resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, se transfirieron al municipio $27.475.565, aportes del Programa de Participación Comunitaria.

Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos

Álvarez acercó el saludo del gobernador, Sergio Ziliotto, y remarcó la importancia que tiene el Estado en la sociedad, acercando diferentes políticas públicas puestas al servicio de pampeanos y pampeanas.

“Sin dudas el hito que nos permitió realizar esta acción es la Ley de Descentralización, la posibilidad de ser socios estratégicos entre la Provincia, el Municipio, ustedes, que no solamente van a recibir el acompañamiento de un aporte económico para que puedan sostener y profundizar su actividad económica, que va a permitir tener algún ingreso más, familiar, o potenciar aquellos ingresos que ya existen, sino la posibilidad de acercar todas las herramientas que tiene la Provincia, el Municipio, la capacitación, la asistencia técnica, la posibilidad de alguna herramienta que les permita poder mostrarse a los demás en ese ecosistema de emprendedores que es WENI, el portal de la Provincia donde cada emprendedor, emprendedora puede subir su servicio, su producto, su historia, para ser compartida con los otros emprendedores y con la comunidad en general y va a permitir potenciar su emprendimiento”, manifestó el ministro.

Diferenciándose con sectores que creen que el rol del Estado es dejar todo librado al mercado, el titular de Desarrollo Social sostuvo que para el Gobierno provincial ese rol del Estado “es central en poder brindar un marco de oportunidades y de inclusión a aquellos que atraviesan diferentes dificultades, en un marco de equidad social, de equidad territorial. Como siempre decimos no importa el lugar de la provincia donde esté esa localidad, no importa la cantidad de habitantes que tenga, donde hay una necesidad va a haber un Estado provincial acompañando a los municipios en diferentes cosas, no solo en la entrega de un crédito sino como lo vemos a diario aquí en General Pico, a través de un plan sistemático de obras que se desarrollan con el Municipio”.

El ministro consideró que existen dos instancias para darse cuenta del Estado, “cuando se hace presente con algo, como hoy con la entrega de créditos, o cuando se corre y deja de lado una prestación o un servicio y se resiente esa familia. Hay que seguir trabajando, bregando por tener un Estado presente”, dijo.

A modo de cierre destacó la amplitud e inclusión de este tipo de entregas, a personas con alguna discapacidad, juventud, mujeres que son sostenes de hogar “que lo que siempre priorizó la localidad y la Provincia ha sido respetuosa de los criterios”.

Intendenta

Por su parte Alonso brindó la bienvenida y agradeció la presencia de las autoridades e integrantes de los equipos provinciales, “contenta de que cada año tengamos la posibilidad de ejecutar lo que es la Ley de Descentralización. Para nosotros es contar cada uno de los intendentes con la previsibilidad de un monto que nos permite proyectar, justamente, la continuidad de acompañar financieramente a emprendedores como ustedes, que arriesgan todos los días, que se animan todos los días, que apuestan todos los días, que tienen ganas de seguir adelante, que hacen una actividad económica, que requieren de un acompañamiento del Estado, o que tienen una idea por desarrollar y que requiere que el Estado lo apoye económicamente”.