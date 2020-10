Gestiones de la Secretaría de Cultura y equipos del Ministerio de Cultura de la Nación

1- Exposición sobre el Plan Federal de Cultura: Fortalecer Cultura: Invitación a designar personas de la región que puedan integrar el jurado para validar las postulaciones del Plan Fortalecer Cultura. Se entregan 300 postulaciones para cada persona/jurado.2- Actualización de las políticas vigentes para los sectores (subsidios, créditos, incentivos productivos).Manta, que cierra 4 de noviembre, es un fondo concursable con casi 4000 postulaciones, se entregan solo 100 beneficios y están evaluando ampliación. De La Pampa se presentaron 33.Programa Desarrollar: inicia el lunes 26 y cierra el 4 de noviembre. En Desarrollar I y II, quienes fueron seleccionados recibirán una cuota similar a la ya recibida, solo tendrán que completar una declaración jurada. A los 1000 espacios que no lograron completar bien la postulación, los estarán llamando para ayudarlos a completar correctamente.Desarrollar III: la convocatoria alcanza a espacios culturales, teatro independiente, clubes de música, espacios de circo, de diseño, espacios con producciones de bienes y servicios culturales o de formación, cursos, talleres, seminarios, presentaciones en vivo, exposiciones, residencias artísticas, librerías, espacios de diseño.Esta tercera etapa no solo pagará alquiler, tarifas y servicios sino también podrá incluirse la compra de equipamiento para la reconversión del espacio a la realidad y necesidad digital.Dirigido a personas, cooperativas, S.A., S.R.L., con 1 año de vida mínimo y que no supere 300 personas en su capacidad: a- hasta 100 personas = $150.000, b- entre 110 y 200 personas = $ 200.000, c – entre 200 y 300 personas = $250.000.3- Invitación a las Rondas Sectoriales de Diagnóstico Regional que se realizarán en noviembre.4- Semana de las Industrias Culturales.5- MICA 2021 se pasa para el próximo año. Durante este año se iniciará la carga de usuarios para elaborar un catálogo para la internacionalización. Está trabajando con Cancillería, con la Agencia de Inversiones para un armar catálogo exportable y en diálogo con embajadas de diferentes países por nuevos mercados.6- Se continúa trabajando en el Proyecto de Monotributo Cultural.

Estos encuentros son convocados por la Dirección de Coordinación Federal, la Dirección Nacional de Industrias Culturales, la Dirección de Integración Federal y Cooperación Internacional, que forman parte de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y cuentan con la participación de representantes de las áreas provinciales de Cultura de todas las Regiones culturales del país.

La secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Lis Maggio, preside el Ente Patagonia Cultural y estuvo acompañanda por la directora Artística, Malva Roldán.

Fotos de archivo