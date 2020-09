Generar mano de obra local en La Maruja

El plan de viviendas que tiene la provincia de La Pampa hoy cuenta con la posibilidad de tener la financiación al 100%, generando bienestar para quien recibe la casa y quien se emplea para estos trabajos. “En los pueblos de menos de diez mil habitantes la financiación es total por parte de la Provincia. Pero la decisión de tomar mano de obra pasa por los municipios, es importantísimo porque nos permite tener a constructores locales, el material se puede comprar en la misma localidad lo que genera una movida económica impresionante y necesaria, más en estos momentos de pandemia que vivimos”, puntualizó.Recordó que el Plan Mi Casa fue creado por el ex gobernador, Carlos Verna porque en La Pampa “nos quedamos sin viviendas en el período 2015/2019 donde el entonces presidente, Mauricio Macri, no solo no hizo viviendas sino que se olvidó de La Pampa. Ahí estuvo la decisión de Carlos Verna que hoy vuelve a poner en práctica nuestro actual gobernador Sergio Ziliotto con el agregado que mencionaba anteriormente, la financiación para localidades pequeñas como la nuestra que está a cargo de la Provincia en su totalidad”, enfatizó.

Obras en La Maruja

El jefe comunal enumeró algunas obras que se están realizando y comentó que, “venimos trabajando y desarrollando un plan estratégico que tiene que ver con la creación de una zona industrial donde felizmente ya tenemos dos galpones instalados y la semana próxima habrá uno más”. Consideró que la gran necesidad que tiene La Maruja es la generación de empleo y destacó que la actividad por excelencia es la ganadería y algo de agricultura por las grandes extensiones. “El campo genera mano de obra, pero no alcanza y esa es la realidad”, explicó.

Añadió que “muchos productores ya no son de La Maruja, son de otras zonas de La Pampa y el país. Eso nos ha provocado una corriente migratoria donde el nuevo propietario trae sus máquinas y su personal a trabajar desplazando a mucha gente hacia el pueblo”.

Puntualizó que “el municipio se está haciendo cargo de esa situación, pero necesitamos nuevos proyectos para que puedan crecer y es por eso que tenemos que salir a generar trabajo y para eso creamos la zona industrial donde le ofrecemos a quienes quieran instalarse la posibilidad de tener algunos beneficios. Esta idea, se la explicamos al gobernador e inmediatamente se puso manos a la obra para ayudarnos, entonces nosotros cedimos los terrenos para que se puedan ubicar y también se los provee de la energía eléctrica, el gas y la conectividad”, remarcó.

Conectividad

El intendente destacó el plan de la Provincia para conectar a través del Tratado del Caldén la localidad de Caleufú con Ingeniero Foster al límite con San Luis. “Esta conectividad que ahora nos sirve para estar comunicados durante la pandemia más adelante nos va a servir para mostrarnos afuera. No debemos pensar vender en el pueblo sino al mundo, lo que nos brinda el Gobierno pampeano con la fibra óptica es abrir nuestra ventana y tener el mundo ahí, cerca, para poder desarrollarnos”, dijo entusiasmado.

Señaló que se están limpiando cuatro hectáreas para armar un parque agroalimentario en La Maruja, “para lograr tener pollos, ponedoras, huerta, acopio de maderas y hasta la separación de residuos sólidos. Con el acompañamiento de la Provincia venimos trabajando en un programa nacional del INAES junto a 44 municipios del país, pensando en el bienestar de nuestros vecinos y en la generación de empleo genuino”.

Un gobernador presente

Gustavo Cein aseguró que la relación con el Gobierno provincial es excelente. “Tenemos un gobernador presente, nos sentimos totalmente acompañados por Sergio Ziliotto y sus funcionarios, con rápidas respuestas a las demandas, están al pie del cañón y a la altura de las circunstancias. Tengamos en cuenta que esta pandemia no estaba en los planes de nadie y nuestras autoridades, el presidente Alberto Fernández, el gobernador Ziliotto y nosotros los intendentes nos tuvimos que hacer cargo de algo que no estaba dentro de los proyectos de nadie, esto puso en relieve las personas que trabajan por defender la vida, nuestro presidente y nuestro gobernador han priorizado defender la vida, la salud y poner todas las herramientas a disposición nuestra, para tratar de sobrellevar este virus”.

“No tengo más que palabras de agradecimientos para el gobernador y todo su equipo de trabajo”, finalizó Gustavo Cein.