La Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo destacó que “el trabajo en red y conjunto, la articulación de los sectores y el diálogo social son herramientas fundamentales para el desarrollo de la Provincia”.

En la mañana de hoy, en las instalaciones de Vialidad Provincial de Santa Rosa, se llevó a cabo el relanzamiento de la Bolsa de Empleo–La Pampa 2024, promovida por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo. La reunión convocó a intendentes, funcionarios municipales, provinciales y referentes de área de distintas consultoras de la Provincia.

La apertura estuvo a cargo del secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa y equipo. Previo se presentaron cada uno de los asistentes y se expuso respecto a la situación que atraviesa cada municipio en relación a la producción y empleabilidad.

Como invitada especial asistió Andrea Hecker, jefa de área de Recursos Humanos de la empresa Gente de La Pampa S.A, quien disertó sobre procesos de selección de personal.

Desde la Secretaría manifestaron que la situación de la pandemia trajo varios desafíos y el empleo fue uno de los sectores que más afectado se vio. El contexto de cierre de comercios y empresas no esenciales y el trabajo remoto fueron solo algunos de esos desafíos que obligó a muchos a pensar alternativas que, con ensayos y errores, algunas soluciones se encontraron.

Experiencia

“Si algo nos dejó como aprendizaje esta pandemia, es que solos no nos salvamos. Por ello, desde la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, en línea con el pensamiento del gobernador Sergio Ziliotto, aseguramos que el trabajo en red y conjunto, la articulación de los sectores y el diálogo social son herramientas fundamentales para pensar el desarrollo en el futuro inmediato de nuestra Provincia y sentar las bases para un crecimiento conjunto”, señaló Pedehontáa.

En su alocución señaló: “estamos entrando en una crisis con niveles de empleabilidad muy importante, se van a empezar a afectar puestos ya consolidados. En la provincia de La Pampa, en el ámbito formal, perdimos ya casi tres mil empleos.

En dos años del programa de fortalecimiento al trabajo se habían generado seis mil empleos y perdimos la mitad; si hay algo que define el pensamiento de la Secretaría de Trabajo es: no hay empleo si no hay empleador. Podemos inventar lo que ustedes quieran, pero si no hay un empleador, si no hay un industrial, un comerciante que tenga la decisión de invertir, crecer y asumir riesgo o compromisos futuros, no hay empleo. Y otro punto a destacar en la provincia de La Pampa es que la gran mayoría de nuestros empresarios nunca tienen como cláusula de ajuste la reducción de la planta de trabajadores”.

Objetivos

“Solamente vamos a poder tratar de ayudar a los trabajadores pampeanos si los que estamos en esta mesa aunamos esfuerzos y recursos”, agregó el funcionario.

“La idea de empezar a juntarnos me parece fundamental, tenemos una dirigencia gremial que no es combativa y se puede hablar. Venimos a poner a disposición de todos la voluntad de estar, y solucionar situaciones puntuales”, agregó.

“Junto a mi equipo de trabajo estamos dispuestos a recorrer, ver y familiarizarnos con los los empresarios y emprendedores de toda la Provincia. Queremos una provincia que crezca y apueste”.

Y agregó, “cuando un emprendedor cierra, también es un desocupado pero con deudas ya que no arranca con un capital agrandado. El desempleo no solamente lo tenemos que ver desde una mirada del trabajador formalizado que pierde el trabajo sino también mirar desde todo punto de vista. El empleador también es un trabajador, con otra responsabilidad, incluso nosotros los funcionarios, también somos trabajadores que debemos tomar la decisión irrevocable de defender la empleabilidad en la Provincia. Un puesto de trabajo que se pierde de una día para otro, significa casi siete años para recuperarlo”.

Contención

Más adelante, el funcionario provincial destacó que desde la Secretaría a su cargo “tuvimos en el último mes más de 150 procedimientos por desvinculación en las delegaciones de la provincia de La Pampa, más aquellos casos que nunca llegan a un conflicto nos pone en una situación de alarma. Estamos enfrentando el trabajo más importante que va a tener el Estado nacional, provincial y municipal en los próximos 8 o 9 meses, en ver cómo le damos a la ciudadanía la continuidad de la esperanza que da el trabajo. Cuando uno trabaja, te puede alcanzar o no el sueldo, pero tiene esperanza de mejorar su vida”, puntualizó.

Más adelante aseguró, “los pampeanos tenemos muchos recursos y podemos dialogar, tanto en el orden de lo público como de lo privado. Tanto los intendentes como nosotros los funcionarios provinciales no le podemos cerrar la puerta a los desocupados, como tampoco son tiempos para demostrar debilidad. Es por ello que estamos a punto de poner en marcha en el año 2025 la segunda etapa del programa de fortalecimiento del trabajo con una mirada no solo puesta en la creación de nuevos puestos de trabajo sino también en la posibilidad de poder ser rueda de auxilio en el mantenimiento de empleos en nichos que así lo necesiten. No es ilimitado, como tampoco es el presupuesto por eso debemos de ser ingeniosos en saber dónde y cuándo ponerlo”.

A su turno, Marcelo Aliaga, director de Promoción del Empleo de la Secretaría de Trabajo, puso en conocimiento de todos la Ley 3540 por la que se busca prevenir en un marco jurídico, búsquedas laborales falsas y/o discriminatorias y generar igualdad de oportunidades en la identificación de talento, reclutamiento y el acceso al mundo laboral. Luego de ello también expuso la directora de Capacitación y Formación Laboral, María Celeste Segurado, en torno al relanzamiento de la Bolsa de Empleo.