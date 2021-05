Gauatraché: Hugo Rau «Ahora conozco un poco más de la mitad de La Pampa»

El guatrachense Hugo Rau sigue con su recorrida en bicicleta por las distintas localidades de la provincia. En los últimos días estuvo por las que corresponden al sur provincial.

«Es el último pueblo que me queda pegadito a provincia de Buenos Aires, así que recorrerlo y reconocerlo porque hace mucho que no vengo. Después La Colorada Chica (Colonia San Rosario) también la quiero conocer de día, porque fui hace unos 40 años a los bailes y después ya no vine más», le dijo el raidista a este diario al arribar a Jacinto Arauz.

Recuerda que era otra época donde no la pasaban bien. «Mi padre tenía una pequeña orquesta, entonces siempre me prendía con ellos a disfrutar un poco de la vieja música. Enrique Rau y Ricardo Willking, más un violinista, otro que tocaba el bandoneón, tenían un lindo grupo, era un época hermosísima y se extraña. Me gustan los bailes», rememoró.

La orquesta andaba por todos lados, «en Santa Teresa, la Vascongada, ellos dejaron en el 84/85 por ahí, después hicieron un dúo de verduleras mi padre y Ricardo Wilking que grabaron un cassette, ‘Testimonio’. Donde más anduvieron es en la Vascongada, allí hacían bailes para las escuelas, en los salones de campo» acotó.

Retomando su actividad actual, Rau manifestó que hizo su primera gira en 2019 por la provincia de Buenos Aires, en Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Tornquinst, «ahí estuve 22 días e hice 1.300 kilómetros. Después, el año pasado, no pude salir y retomé las rutas este año, salí el 15 de marzo y volví el 11 de abril a casa, recorrí 39 localidades siempre dentro de La Pampa, 1.780 kilómetros y eso fue la primer gira (tal lo reflejó oportunamente LA ARENA) y ahora estoy haciendo minis giras en los pueblitos pegados a Guatraché.

Rau señaló que, tras un descanso, recorrió Abramo, Santa Teresa, Bordenave, General San Martín, «y hoy toca Jacinto Arauz y La Colorada Chica. Ahora sí puedo decir que conozco un poco más de la mitad de La Pampa, pero también pedaleando ando mejor, me hace muy bien por el tema respiratorio, la mente bien limpia, lúcida, eso para mí es lo mejor, así como puede ser para algunos el trotar, caminar… Para mí la bicicleta es excelente, vas pensando en el momento, el lugar, estás ahí».

-¿Qué es lo primordial que no tenés que olvidarte al salir?

-Lo que no me tengo que olvidar de lo mío, es mi alimentación, porque yo uso muchos suplementos. Hace seis años que cambié toda mi alimentación por el tema de mi enfermedad, eso es lo primero que no me olvido, todos los suplementos, más toda la comida, hay lugares que puedo cocinar donde me lo permiten y otros lugares no, entonces trato de llevar mucha verdura, frutas, semillas, entonces la base es esa. Después la ropa es fundamental, hoy en día gracias a los teléfonos que te conectás mucho con tu familia y después está el resto de las cosas diarias.

Problemas de salud.

Al entrevistado, hace un tiempo le detectaron un enfisema pulmonar. «Cuando anduve tan mal en la metalúrgica… años de tragar mugre y en algún momento te pasa factura como se dice y desde ahí cambié todo. Hice una limpieza orgánica como para ir acelerando el proceso, deporte, aire libre, el sol es clave es algo excelente, da vida, tiene vitaminas, te nutre, el sol es mucho para el ser humano», explicó.

«También la parte alimentaria, arroz integrales, las legumbres, donde no tengo para cocinar consigo pan integral y hago un sándwich pero de verdura, palta, tomate, morrón, lechuga, eso son mis sándwichs», dijo.

-¿Cómo te manejás en esta época tan complicada?

-Con el coronavirus me manejo normal, recorrí buena parte de la provincia, no tuve problemas en ningún lado, me recibieron, en algunos lugares que me vieron bicicletear me invitaron a su casa a cenar y en algunos casos a pasar la noche. No me privo de nada porque tengo que

salir y hacer ejercicio, me gusta hacer trayectos largos y así aprovecho a conocer otros lugares.

