Ganadería Argentina Ambientalmente Sostenible: La Pampa será Prueba Piloto para Marca País de Carne Vacuna

El gobernador Sergio Ziliotto firmó un convenio con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, con el objetivo de realizar una prueba piloto para respaldar una “Marca país” que identifique a la producción vacuna nacional como ambientalmente sostenible. Con este objetivo el Gobierno nacional financiará el proyecto “Ganadería Argentina Ambientalmente Sostenible” con un aporte de 10 millones de pesos no reintegrables.

La Pampa es la provincia ideal para esta prueba porque cuenta con una amplia tradición ganadera, con más de tres millones de cabezas distribuidas entre diez mil productores, con regiones húmedas y áridas, y con una importante actividad de cría, recría, engorde y plantas frigoríficas para exportación y consumo. Todo ello la configura como óptima para poner en funcionamiento una plataforma piloto que permitirá relevar los datos ambientales del sector ganadero bovino y escalarlos a nivel nacional.

Comité

Los resultados que se logren serán propiedad del Ministerio, en tanto se creará un Comité Ejecutivo que dirigirá, desarrollará, coordinará y validará cada etapa del proyecto. Dicho Comité estará integrado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad Animal y dos miembros de la provincia.

El Comité podrá convocar a representantes de Cámaras, Asociaciones y Entidades Públicas o privadas vinculadas a la cadena para tratar temas específicos, donde tendrán voz, pero no será vinculante.

La Pampa se comprometió a realizar una exhaustiva rendición de cuentas y los fondos no rendidos o no aplicados deberán ser reintegrados.

Fundamentos

La generación de gases de efecto invernadero es la causante del cambio climático. Sólo el 14% es responsabilidad de la actividad ganadera mundial. Por ello es necesario adelantarse a la problemática y desarrollar estrategias que demuestren la sostenibilidad ambiental del sistema ganadero bovino argentino que minimice el impacto del cambio climático.

Esto es esencial para la producción argentina, cuya carne es reconocida en todo el mundo por su calidad y por su sistema pastoril, con razas adaptadas a diversas regiones.