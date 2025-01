Funcionarias de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad se reunieron con referentes de la Asamblea del Orgullo Disidente de La Pampa, reafirmando la responsabilidad con la construcción de una sociedad libre de violencia y odio. Escucharon sus demandas con el compromiso de brindar apoyo a la movilización que tendrá lugar este sábado en la Plaza San Martín, a las 18:30.

Desde la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, expresaron su enérgico repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei y funcionarios de su gabinete, en las cuales descalifican y niegan la importancia de las políticas de género.Lamentaron profundamente que en un espacio de relevancia internacional, el presidente haya elegido desacreditar los avances logrados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres y diversidades.La secretaria, Gabriela Labourie, manifestó que “las políticas de género no son un capricho ideológico, sino una necesidad real y urgente para construir sociedades más justas, libres de violencia y con igualdad de oportunidades”.Sobre los dichos del presidente, en los cuales vinculó la diversidad sexual y lo que llama “ideología de género” con la pedofilia y el abuso infantil, la secretaria expresó que “las palabras del mandatario no solo son profundamente agraviantes y estigmatizantes, sino que además promueven el odio y la discriminación hacia la comunidad LGBTQNB+. Asociar la diversidad sexual y las luchas por la igualdad de género, constituye una estrategia peligrosa que legitima discursos de odio y pone en riesgo la seguridad y los derechos de millones de personas. Criminalizar y deslegitimar estas luchas no solo implica un retroceso, sino que fomenta la intolerancia, se trata de continuar subiendo la apuesta que favorece a la violencia”, sostuvo.

Desde La Pampa, se reafirma el compromiso con la defensa de los derechos humanos, el acceso equitativo al trabajo, la educación y la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación.

Desde el organismo, sostuvieron que continuarán trabajando para fortalecer políticas públicas que garanticen la autonomía de las mujeres y el reconocimiento de las diversidades.

Por otro lado, desde el organismo provincial se expresaron sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, respaldando su postura con los dichos del presidente Javier Milei sobre feminismo.

Labourie, manifestó que “eliminar la figura de femicidio significa un retroceso inadmisible en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas. El femicidio no es un “privilegio”, como pretende argumentar el gobierno nacional, sino el reconocimiento legal de una realidad brutal y estructural: las mujeres y diversidades son asesinadas en contextos de violencia machista, en crímenes motivados por razones de género. Esto implicaría desproteger más a las víctimas”, dijo.

Participaron de la reunión las referentes de la Asamblea Mike Sánchez, Milagros Martín, Veró MacLennan, Eric Morales Schmuker y las funcionarias Carina Balsa y Nancy Fernández de la Vega, quienes se comprometieron a continuar trabajando en una agenda común.