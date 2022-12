Fuerte inversión en fibra óptica marca el Presupuesto de Conectividad y Modernización presentado en Diputados

El ministro, Antonio Curciarello, junto a sus funcionarios y funcionarias, asistió esta mañana a la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2023 y responder consultas de las legisladoras y legisladores. El monto total asignado asciende a $ 3.837.891.255,00, lo que representa un incremento del 272% respecto al de 2022.

Curciarello detalló las tareas ya realizadas y enumeró las que se van a realizar en el marco del Plan Estratégico de Modernización e Innovación de la Administración Pública (PEMIAP), eje rector de las acciones dentro de la cartera. Como objetivo principal para el 2023 se encuentra una fuerte inversión en materia de conectividad, ampliando la red provincial de fibra óptica al ámbito de toda la Provincia, llegando con conexiones de calidad a localidades donde los prestadores privados no acceden por no ser rentables. Es así que con aportes provinciales y aportes de ENACOM, se están haciendo y se van a continuar desarrollando obras en 22 localidades de La Pampa, de las cuales en 17 se va a hacer fibra óptica domiciliaria y en cinco se está construyendo la fibra óptica troncal. Para el año entrante también se prevé realizar más obras de fibra óptica por fuera de las 22 ya mencionados. Por eso se estará trabajando en una red que una las localidades de Telén y Santa Isabel, llegando hasta lo más profundo del oeste provincial y solucionando una demanda actual.

Ampliar la extensión de fibra óptica de la ciudad de General Acha hasta La Reforma, pasando por El Carancho y Chacharramendi, y la ampliación de Villa Mirasol, T.M. Anchorena y Rolón, permite generar conexiones más seguras y estables para habitantes de la Provincia, sin importar en qué lugar del extenso territorio pampeano vivan. Con el recambio de electrónica en toda la red existente, se pasó de 40 GB de capacidad de transporte a 200 GB, y durante el año entrante se continuará mejorando no solo en equipamiento, sino en capacidad de transporte.

La reciente implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), contribuyendo a la modernización administrativa, fue uno de los principales temas a la hora de defender el Presupuesto; junto con otras acciones que se realizan exclusivamente en el ámbito de la Subsecretaría de Modernización, como el Programa de Capacitación para la Administración Pública (PROCAAP), la Firma Digital, el Laboratorio de Innovación Pública, el Perfil de Ciudadanía Digital y el Laboratorio de Innovación Pública (LABIp).

Continuando con GDE, para el 2023 seguirán las capacitaciones para agentes de la Administración Pública y comenzará el módulo de Expediente Electrónico; además de implementar la generación y firma de la totalidad de los actos administrativos dictados en el Estado provincial.

“Este Presupuesto nos permite avanzar hacia iniciativas innovadoras, tanto relacionadas con metodologías estandarizadas de calidad de procesos y de desarrollo software, como de interoperabilidad a los nuevos servicios centrados en el personal, ya sea agente público o toda persona que así lo desee” señaló el ministro Curciarello a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

