Federalizar los recursos para llegar a los y las pampeanas

“Es asfalto para Telén, asfalto para el interior de la provincia de La Pampa, como destacaba el gobernador Sergio Ziliotto, una decisión política de hace unos años como fue la Ley de Descentralización permite esto, federalizar los recursos de la Provincia, llegar a los y las pampeanas de esta manera, ayer con la construcción de viviendas, hoy con asfalto, dos obras muy importantes y que a nosotros desde las arcas municipales nos cuesta llevarlas adelante. Entonces, si no tenemos la presencia activa de un Gobierno provincial que esté a la par de los municipios es imposible, así que es de destacar y de celebrar”, comentó el intendente.Otro aspecto abordado por el jefe comunal fue la labor conjunta entre los Gobiernos nacional, provincial y municipal, “venimos de cuatro años de un Gobierno totalmente insensible, centralista, donde los recursos no llegaban al interior. Ayer tuvimos anuncio de construcción de viviendas y nosotros estuvimos cuatro años en los que no se construyó una sola vivienda en la provincia de La Pampa. Hoy con el tema del asfalto, si no hay una relación y un trabajo mancomunado entre el municipio, la Provincia y Nación se torna totalmente difícil y más en un contexto de pandemia en donde lo económico y lo financiero es dificultoso”.A modo de cierre, y consultado por el desafío para lo que resta de la gestión municipal, Echeveste dijo: “el desafío pasa por llevar la localidad hacia la ruta 10, y esto es un gran logro porque nos permite repavimentar el segundo acceso, el primero ya fue repavimentado hace dos años, y sabemos que si llevamos Telén hacia la ruta 10 que es muy transitada, vamos a lograr el desarrollo y progreso que anhela nuestra comunidad”.

Obra

En Telén se ejecutarán 4.690 m2 de microaglomerado asfáltico en frío y 7 m3 de bacheo, con una inversión de $3.084.583.