Fallo por el Atuel: “Es la expresión cultural de lo ocurrido en La Pampa en los últimos 20 años”

El actual secretario General de la Gobernación y ex Fiscal de Estado, José Vanini, definió de esa manera el significado del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al Río Atuel.

Trabajo, recoger iniciativas para darles forma, involucrar a una sociedad en el proyecto, tener una visión, no perder nunca la fuerza, la perseverancia, la fe en que la lucha iniciada era importante para la provincia, fueron parte de los objetivos trazados y descriptos por parte de los protagonistas de esta verdadera epopeya, en la última conferencia de prensa encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto, donde dio cuenta del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando a la provincia de Mendoza la entrega del recurso del Río Atuel.

El secretario General de la Gobernación, José Alejandro Vanini, formó parte del encuentro con la prensa y fue uno de los oradores de la tarde, luego de las palabras del primer mandatario provincial.

“Coincido con la mesa en la felicidad por el resultados de este fallo, y quiero rescatar que lo resuelto por la CSJN o lo que sucede en el juicio, trasciende el mismo. En mi concepto es la expresión cultural de lo que ha ocurrido en La Pampa en las últimas dos décadas. Y ahí rescato a todos quienes durante muchos años han trabajado, e incluyo lo realizado por Juan Pablo Morisoli, Néstor “Chamaco” Lastiri, Javier Schlegel” señaló.

La referencia del funcionario pampeano apuntó a la difusión permanente que ellos como tantos otros hicieron “en escuelas, instituciones barriales, espacios donde explicaron de qué se trataba la lucha por los ríos. Lo que hoy se traduce en un fallo es la consecuencia de lo que ha mostrado la provincia en los últimos 20 años. Haber podido llegar -como sociedad pampeana representada por el Poder Ejecutivo- a un juicio y que todas las entidades y estamentos sociales hayan estado representados en una audiencia, y que la representación de la CIAI pampeana encarne a toda la sociedad. Esa presencia monolítica de la provincia es lo que brinda el resultado que hoy tenemos” señaló.

Para el funcionario, “ya es tiempo a que en el seno de la CIAI (Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior) se empiece a discutir cuales son las acciones y las obras, a fin de poder lograr el caudal que ha fijado la Corte. El mismo fallo establece que hay que tener en cuenta la respuesta de Nación, una propuesta que incluye obras que ya estaban establecidas en el convenio que firmó La Pampa con Mendoza en el año 2008”.

Vanini es uno de los protagonistas excluyentes de esta batalla judicial, fue Fiscal de Estado durante 12 años, y desde ese lugar tuvo una participación activa en la estrategia legal que llevó a la CSJ al actual fallo, resolviendo por segunda vez una sentencia favorable para La Pampa.

“La sentencia ha sido notificada hoy a ambas partes y a Nación. Lo que nosotros, como delegación pampeana (los nueve miembros titulares más los nueve miembros suplentes) deberemos hacer es reunirnos en el transcurso de la semana que viene. Recientemente hubo una reunión de la CIAI y lo que quedó planteado es que, si había un fallo de la Corte, lo que íbamos a concretar dentro de los diez días, es una nueva reunión a fin de poder empezar a analizarlo. Lo que tiene que ocurrir es que empecemos a discutir cuales son las acciones y las obras, a fin de poder lograr el caudal que ha fijado la Corte”, sostuvo.

Una audiencia histórica

Vanini revalorizó la Audiencia celebrada en la CSJN el 14 de junio de 2017, cuando ambas provincias argumentaron públicamente sus posiciones. “Ese fue el primer hito procesal dentro de lo que es toda la demanda. Siempre reivindiqué ese acto por la presencia pampeana con una posición monolítica, en el cual estuvieron representados todos los actores sociales y todos los sectores involucrados en la defensa del Atuel, desde hacía décadas.”.

“Allí participaron, la fiscalía de Estado, que me tocó representar, pero lo trascendente fue que estuvo la Asamblea Permanente de los Ríos, la FuChad, Carlos Campu (gobernador Ranquel), la Universidad Nacional de La Pampa, los amigos del tribunal, y la participación del entonces gobernador (Verna). Esa fue la primera presentación monolítica de la provincia que se ha mantenido. Yo lo vivo como un cambio cultural, más allá del juicio que considero importante, pero lo que define la posición de la provincia, es una determinación unificada de toda la sociedad atrás de ese proceso” dijo.

El camino por la cultura

El ex fiscal de Estado profundizó el concepto del “cambio cultural” que se produjo en la sociedad pampeana y el rol que tuvieron las entidades intermedias y de personas como Juan Pablo Morisoli, Néstor “Chamaco” Lastiri o Javier Schlegell, en ese proceso.

“Recuerdo a Juan Pablo Morisoli yendo a las escuelas, o a los clubes; toda la función que cumple las entidades intermedias de los distintos estratos sociales, más allá de la posición jurídica, lo que han hecho es crear conciencia y cultura, respecto a la defensa de los ríos. A partir de ella y de ese hecho cultural, es que se vienen sucediendo las buenas y cada vez mejores noticias jurídicas que hemos tenido a lo largo de este proceso”, expresó.

“La demanda la iniciamos en el periodo del gobernador Jorge y siguió durante la gestión de Verna y ahora, en el mandato de Sergio Ziliotto, le toca con la fiscal de Estado Romina Schmit llevar adelante el juicio. Pero las buenas jurídicas que nos toca festejar, porque causan en verdad emoción, tienen origen o punto de partida en un cambio cultural, en donde toda la sociedad pampeana, tiene conciencia en la defensa de los ríos”, concluyó.

