Expo Fan en Medasur

Organizado por la Dirección General de Juventud, con el apoyo de diferentes áreas del Gobierno provincial se realizó en Medasur la Fan Expo Pampeana. A poco de la apertura una gran cantidad de jóvenes y adolescentes ya visitaban los diferentes stands y actividades.

La inauguración contó con palabras de bienvenida a cargo de la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano, el subsecretario de Tecnologías, Conocimiento e Innnovación, Dante Moreno, y el director de Juventud, Rodrigo Draegher.

El evento cuenta con la participación y organización del Grupo Rise on Bangtan fanbase (Club de fans de BTS), de Proyecto Freestyle F-NIX y de distintas comunidades relacionadas con el gaming en la provincia.

Como invitados e invitadas especiales asistirán Jaff y Jesse Pungaz, raperos que compiten en el ascenso a FMS. Además, del género anime, gaming y streaming, contarán con stand y/o participarán en charlas Valentina Kryp (una de las mayores exponentes del Cosplay de Latinoamérica), Dr. Igo (Streamer y Co-Fundador de la Coscu Army), Moon Days (Streamer y Cosplayer), INF Piba (Jugadora de CS Go y Creadora de contenido inFinitye Sport), Lucas Pablo Benaim (Periodista de Infobae especializado en Gaming y Tecnología), Martín Damián Pepa (Co-Fundador de una Productora audiovisual de Gaming), la pampeana Macarena Neveu (Staff Juncos Racing), Cesar Vidal Scasso (Presidente Federación Argentina de Deportes Electrónicos y Electromecánicos) y el equipo de eSports Virtual eSports.

Por otro lado, los stands, que estarán dispuestos hasta las 20, son: Gaming y otros: Simuladores de carreras, simuladores de Realidad Virtual, Box PC Gaming, PC para streaming, Club de Tecnologías y Artes Visuales Eureka (Ing. Luiggi), Club de Ciencias Amun Kamapu, Vuelo de Drones, Robótica ITES, EPET Nº 6 (Realicó), Laboratorio Itinerante de Física, Pampa Devs, Toma Digital de DNI, Virtual eSports, Vacunatorio, Foro Presida, Prog. Salud Reproductiva, Foodtrucks, Vorterix Santa Rosa, WIFI GRATIS. Animé y kpop (2do piso): Abadía, Paradise Store, Me Gusta, Cherry Love Store, Génesis 3D, Génesis electrónica, Darkan, Kamikaze Comics, L.V Cuadros, Santa Pines, Algo Bonito, Matías dibujos, OSI, Mangaka, Toxic Club, Artemax, BTS rise on Bangtan, Kawaii Sakura, Beauty Angel, Chimibu y Dulce Papelina. Valentina Kryp y MoonDays. Gubernamentales (Jardín calle Padre Buodo): Ministerios de Salud, Educación y Seguridad; Secretarías de Recursos Hídricos, Mujer, Género y Diversidad, Trabajo y Promoción del Empleo, Turismo, y Energía y Minería; Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, Jóvenes En Línea, Subsecretaría de Juventud, UNLPam, Portal Weni, UNLPamBIENTAL.

Se llevan adelante diferentes charlas y se destaca el lanzamiento de la página web “Es con Voz”, realizada por las y los jóvenes, a través de un proceso que en el que intervienen los Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud.

