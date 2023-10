Expectativas en Calzatex por la Ley de Promoción de la Industria del calzado

La iniciativa fue respaldada por el Frente de Todos, Provincias Unidas e Interbloque Federal, mientras que fue rechazada por Juntos por el Cambio y los Libertarios.

Se trata de un proyecto de la diputada del FDT, Constanza Alonso, oriunda de Chivilcoy, uno de los polos de fabricación de zapatillas y zapatos.

Durante el debate quedó en claro que la Ley busca ubicar al calzado y sus proveedores como industria estratégica en el país, propende a establecer un programa de fomento de la industria local y la integración del valor local en el calzado.

Se trata de un sector “castigado”, que entre 2016 y 2020 sufrió una gran caída de la actividad, estimada en el orden del 55%, producto de una apertura indiscriminada de la economía nacional.

El proyecto, que contó con una alta participación de la industria del calzado, del gremio afín y otros como el de los curtidores, pretende derivar en una ley integral que le da certeza al sector para que sea plenamente competitivo.

Recorrida

Conocido el resultado de la votación, motivó que el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, visitara esta mañana la planta y entablara diálogo con los empresarios de la firma establecida en el Parque Industrial de Santa Rosa.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias el funcionario destacó la importancia de la fecha en el país, en especial para la industria textil. “La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la media sanción de la Ley protección a la Industria Textil en Argentina. Son hechos que pasan inadvertidos y hay que darlos a conocer, porque eso significa que el emprendimiento como Calzatex empieza a tener ventajas comparativas muy importantes, protege a la industria del calzado con las mismas herramientas de protecciones que tiene la industria automotriz”.

Significa, señaló, “un equilibrio en la importación y exportación, una manera de darle cobertura a nuestros industriales del calzado y por ende a nuestros trabajadores y trabajadoras respecto a la compra de insumos importados”.

“Proteger el trabajo pampeano”

El funcionario puso en foco el desempeño de los diputados nacionales pampeanos del bloque Frente de Todos para lograr la media sanción. “Quiero destacar la fuerte actuación que tuvieron los diputados Hernán Pérez Araujo y Varinia Marín. No sólo en el recinto, sino también con una activa participación decisoria en el trabajo de las comisiones, porque de esto se trata cuando decimos de proteger el trabajo argentino. No se trata de una pancarta, sino de generar mecanismos legales que el empresario pueda tener certezas a la hora de invertir, generar trabajo, de tomar las decisión, que un cambio no lo lleve al abismo, y esos son los modelos que se están jugando en el país”, afirmó.

Calzatex en La Pampa

Pedehontaá se refirió al trabajo que viene realizando la empresa instalada en el Parque Industrial de la ciudad. “Este emprendimiento cumplió con creces la primera etapa en cuanto a la generación de empleo. Seguramente en el corto plazo vamos a estar hablando de 25 o 30 puestos de trabajo más, nos puede llevar en seis meses a tener una producción plena”, contó.

“Siempre digo que estando al frente de la Secretaría, el día más triste que pasé fue cuando vi a 120 compañeros trabajadores de Calzar ser despedidos y cerrar esto que era un lujo. Hoy estamos viendo, en la provincia de La Rioja la fábrica Puma reabrió, el complejo textil es fundamental para los riojanos, genera más de 5 mil puestos de trabajo, estaba desarticulado y hoy tiene una fortaleza que tuvimos la suerte de visitar”, detalló.

“Entonces, estas leyes generan un paraguas y facilitan la decisión del industrial a invertir. Sin inversión no hay posibilidad de generar puestos laborales. Pero sin protección a la inversión, es imposible mantener el trabajo formal en el tiempo. Si lo que estamos discutiendo en el país es volver para atrás y como trabajador nos genera la incertidumbre que hoy estamos y mañana no, que nos puedan echar, no será nunca viable un país donde lo que nos puede salvar no sea otra cosa que la producción”, agregó.

Sinergia público-privado

En este sentido, el funcionario provincial se refirió a que “en La Pampa hace cuatro años que se apostó a un modelo, que muy bien lo transmitió el gobernador Sergio Ziliotto, que es el que apunta a la sinergia público-privado. Y esto no es discurso, es realidad, porque se creó ICOMEX, nuestros industriales, empresarios, servicios, tienen hoy un lugar donde ir a hablar para sacar nuestros productos al mundo. Se creó el FoGaPam, nuestros emprendedores, industriales, después las vicisitudes de la economía argentina no le es fácil acceder al mercado financiero. Hoy tienen una puerta para acceder a eso. Se potenció el Ministerio de la Producción y se constituyó el sueño pampeano que teníamos muchos, con un Banco de La Pampa al servicio de la producción, de la industria, del servicio, generando préstamos con tasas subsidiadas, planes con pago de tarjeta de créditos en cuotas a tasa cero, para que el consumo esté fortalecido, para que nuestros comerciantes puedan prever con tiempo la inversión de la próxima temporada”.

“Estos tiempos generan un colchón y una tranquilidad que le permiten avizorar un futuro. Y cuando se invierte, se vende y el consumo es alto, se piensa en la generación de empleo formal. Estamos a diez días del mes y tenemos más de 80 solicitudes del Programa de Fortalecimiento de Trabajo en comercios que se están instalando en Santa Rosa. Entonces, estemos muy atentos de lo que estamos planteando, porque esto que para algunos puede pasar desapercibido, es la ilusión de vida de 40 familias, hay que protegerlo y el Estado tiene que estar presente”, puntualizó.

Luego, continuó: “si alguien piensa que con la ausencia total del Estado y con la dolarización, estos emprendimientos de fondos genuinos nacionales se podrían mantener, se equivoca. Entonces, hoy estamos discutiendo y queremos demostrar. Por eso resaltamos la importancia de diputados que están afines a estos proyectos, que vayan a la Cámara y defienden, porque en La Pampa tener Calzatex, lo queremos hacer fuerte, queremos volver a ver una plena producción del mercado textil. Hubo trabajadores pampeanos arrasados por un modelo que los dejó afuera. Hoy queremos defender eso, hacer fuerte nuestra producción”, concluyó.