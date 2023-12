Evento climático del sábado afectó el complejo pampeano de Pehuen Co

El complejo que La Pampa posee en la localidad balnearia no sufrió daños estructurales pero se encuentra afectado con problemas eléctricos, debido a los resultados del fenómeno climático del pasado sábado, que provocó daños materiales, lesiones y la muerte de al menos trece personas en la ciudad de Bahía Blanca, muy cerca del balneario turístico.

El coordinador del Campamento Pehuen Co, Vicente Labegorra habló con la Agencia Provincial de Noticias y explicó que el albergue de La Pampa “no tuvo daños en infraestructura”, pero desde el sábado se encuentran sin el servicio eléctrico y se esperan 10 días más aproximadamente para que vuelva a la normalidad.

“En cuanto a infraestructura no sufrimos grandes daños, casi nada. Solo tuvimos la caída de un pino que rompió unos pilares en el frente, y dentro del albergue, otro pino que impidió el tránsito normal en una de las escalares. Ya lo tenemos reparado”, detalló.

Luego, afirmó que “hace cuatro días que no tenemos luz. La situación en el pueblo fue caótica, hizo desastres. La línea que abastece Pehuen Co tiene más de 60 postes tirados, se calculan unos 10 días para que vuelvan a la normalidad”, agregó.

Respecto a las actividades que se desarrollan en el lugar, Labegorra contó que “durante ese fin de semana tuvimos chicos de la Escuela de discapacidad de General Pico, que pasaron mucho susto, la pasamos mal esa noche, con la luz cortada. Gracias que tuvieron la contención de los que cuidan a esos chicos, fue muy importante”.

“Por suerte se mantuvo todo bien respecto a infraestructura. Algunos daños menores, algo de suciedad que ya se trabajó con el personal del albergue”, agregó.

El coordinador remarcó que la actividad en el complejo dependerá de cuando vuelva el servicio eléctrico a la localidad. “Hoy recibíamos gente y lo tuvimos que suspender. Dependemos de que venga la electricidad. Tenemos un generador que abastece algunas cosas. Dependemos de que el pueblo tenga luz, no hay mercadería, se perdió la cadena de frío, hay que esperar a que se normalice todo”, puntualizó.

“Generalmente funcionamos hasta el 22 de diciembre, luego cierra hasta los primeros días de enero. Pero evaluaremos si podremos abrir en esos días”, agregó.

Por último, destacó que se contactó con el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Alvarez, quien “se puso a disposición para lo que se necesitemos para volver a la normalidad”, concluyó.

