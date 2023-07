Estímulo a las cooperativas de trabajo: el Gobierno instrumentó líneas de crédito y subsidios

El gobernador Sergio Ziliotto mantuvo una reunión con representantes de gran parte de las 55 cooperativas de trabajo que existen en La Pampa y, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, anunció una línea de crédito exclusiva para estas organizaciones sociales y solidarias, con un año de gracia, dos y medio de plazo para el pago del capital y tasa fuertemente subsidiada cercana al 15%. Además, informaron la instrumentación del programa Grandes Pasos que otorga un aporte no reintegrable de hasta 500 mil pesos.

El gobernador Sergio Ziliotto agradeció la presencia de los dirigentes y sostuvo que el de hoy “es un paso más junto a las cooperativas de trabajo que son un instrumento genuino de la economía popular”.“Gobernar es generar trabajo y desde el Estado eso significa darle todos los incentivos a alguien que toma la decisión de arriesgar y generar trabajo”, enfatizó el mandatario, quien además ratificó su decisión de sostener “a un Estado presente, interviniendo en la economía para potenciarla y ampliarla, no para concentrarla”.También se refirió al apoyo a los emprendedores y aseguró que “buscamos permanentemente alternativas para ver cómo, con todas las herramientas del Estado, ponemos en marcha instrumentos que les permitan desarrollarse y crecer a todos los actores de la economía, más allá de la escala que tengan”.“Ustedes han tomado un desafío que en los tiempos que vivimos es muy difícil: trabajar y producir a través de la mancomunión solidaria, del esquema cooperativo. Hoy damos un paso adelante en el camino de fortalecer la economía social, que no debe ser el último, porque esta es una construcción colectiva”, enfatizó el Gobernador.

“Decisión del Gobernador”

El ministro Rauschenberger precisó que las acciones definidas surgieron de “la decisión del Gobernador de ayudar a quienes están emprendiendo una actividad, sobre todo a los más pequeños y teniendo en cuenta las tasas de interés vigentes en la actualidad”.

En este sentido precisó que a través de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales “instrumentamos acciones que nos permitieron incrementar el número de cooperativas de trabajo de 14, cuando iniciamos la gestión, a 55 en la actualidad”.

El ministro detalló que con el objetivo de impulsar estas organizaciones sociales y solidarias se creó “el Programa Cooperar, de capacitación y apoyo; el Programa Primeros Pasos, para apuntalarlos durante el primer año de vida; el Programa de Madrinazgo orientado a fomentar las cooperativas escolares en el entendimiento que el cooperativismo necesita de dirigentes nuevos”.

Nueva línea de créditos y aporte no reintegrable

Rauschenberger informó que las nuevas medidas comprenden la puesta en marcha de una línea de crédito exclusiva para cooperativas de trabajo destinada a activos fijos o capital de trabajo. Va a tener un año de gracia; dos años y medio para devolución del capital y una tasa de referencia que se estableció en el 15 % de la tasa que el BLP aplica a plazos fijos, lo que hoy establecería la del crédito en el 14,55%.

“Es una tasa accesible y un plazo razonable que les permitirá desenvolverse con comodidad”, dijo el ministro, al tiempo que aclaró que como cualquier línea de crédito “requerirá garantías, capacidad de reembolso”, afirmó.

El otro anuncio estuvo vinculado a la implementación del Programa Grandes Pasos a través del cual se otorga un aporte no reintegrable de hasta $ 500 mil para fortalecer el objeto social de las cooperativas.

Asimismo, anunció que en virtud de que las cooperativas son inscriptas en IVA se decidió que este impuesto también esté financiado por el crédito, cumpliendo con el requisito de una certificación del contador y de las autoridades de la institución de que no será tomado como crédito fiscal.

“Gracias por el apoyo y el acompañamiento”

La representante de la Cooperativa “Produciendo La Pampa”, Laura Romero agradeció al Gobernador por “poner funcionarios que trabajan y nos acompañan en poder armar esto. La verdad es que quiero agradecer por hacer que las cosas funcionen y gracias por sacar los de los créditos, los subsidios y el IVA, porque son cosas que nos generaban trabas y esto nos ayuda un montón”.

Romero valoró que “haya un Gobierno que escucha al pueblo y lo acompaña” y enumeró una serie de acciones a desarrollar en forma conjunta, a futuro, como la posibilidad de desarrollar polos productivos cooperativos y cuestiones impositivas que les permitan una mayor productividad y competitividad.