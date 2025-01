“Estamos de vacaciones”: apuesta por la equidad social en el verano

El Gobierno de La Pampa reafirma su compromiso con la equidad social mediante el programa “Mi familia y yo estamos de vacaciones”. Esta iniciativa permite que las familias pampeanas accedan al derecho al descanso y la recreación, utilizando los albergues provinciales ubicados en Pehuen Có y Villa Casa de Piedra.

El programa de la Dirección de Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos está dirigido especialmente a pampeanos y pampeanas que, por motivos económicos, no pueden costear unas vacaciones. En particular, busca brindar a muchas personas la oportunidad de conocer el mar por primera vez. Además, también ofrece la posibilidad de disfrutar del lago y el balneario en un entorno natural único como Villa Casa de Piedra.

El ministro del área social provincial, Diego Álvarez, expresó a la Agencia Provincial de Noticias que “vacacionar no es un lujo, es un derecho. Con ‘Mi familia y yo estamos de vacaciones’, logramos que muchas familias puedan disfrutar del verano como se merecen. Este programa refleja el compromiso de un Estado presente que garantiza el esparcimiento para todos y todas, convirtiendo en realidad un derecho muchas veces postergado por otras prioridades como la vivienda, la salud o la alimentación, gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios”.

La iniciativa, que se desarrollará hasta el mes de marzo, contempla estadías de tres días con pensión completa en el albergue “Natalio José Masseroni” de Pehuen Có. Las familias disfrutan de desayuno, almuerzo, merienda y cena en un entorno pensado para el descanso y la recreación. Asimismo, en Villa Casa de Piedra se ofrece una experiencia inolvidable junto al lago y la naturaleza.

En cuanto a la inscripción, las familias interesadas en acceder a este beneficio deberán hacerlo a través de la Municipalidad de su localidad. Las áreas de Desarrollo Social locales evalúan los casos para garantizar que se cumplan los requisitos, y luego remiten las inscripciones a la Dirección de Turismo Social, que asigna los turnos con suficiente antelación, de acuerdo a la disponibilidad existente.

