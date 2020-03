“Esta declaración es vergonzante” dijo el Presidente UCR La Pampa.

El piquense Julio «Tito» Pechín, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), consideró «vergonzante» el posteo que realizó un dirigente pampeano de Cambiemos, en el que reivindicó la última dictadura militar. Además deslizó la Justicia tendría que investigarlo de oficio y aseguró que no se trata de un afiliado al «radicalismo».

El martes, al cumplirse el 44 aniversario del Golpe Cívico Militar, Hernán Haspert, un ex candidato a concejal de Guatraché por el frente Cambiemos durante las últimas elecciones provinciales, posteó una foto de un Falcon verde con la leyenda: «Feliz día de la patria». En los días anteriores ya había realizado otras publicaciones que también reivindicaban a la dictadura.

Haspert fue como séptimo candidato a concejal de la lista que encabezó el actual intendente de Guatraché, Sergio Arrese.

Consultado por LA ARENA Pechín consideró que la conducta del Haspert no resiste ningún análisis, dado que se trata de una «declaración vergonzante».

«En lo personal y como a todas las personas de bien, me cayó muy mal. No resistiría ningún análisis esta declaración, pero como partido tenemos que salir a contestar. Esta declaración es vergonzante, y la Justicia, de tener tiempo, debería ocuparse de este hombre de oficio, porque está violando la ley de defensa de la democracia y haciendo una apología del delito, con algo tan significativo como un Falcon verde», señaló. «Son los sinsabores que tiene integrar una alianza, y en esto dejo de lado a Sergio Arrese que no estaba muy contento con la alianza y ahora está mucho menos», agregó.

Pechín dio cuenta que desde la mesa directiva del Comité Provincia se mostró «un amplio enojo» con la conducta de Haspert, y que si bien para algunos no «valía la pena contestarle, tampoco podíamos quedarnos callados». Agregó que no se trata de un «afiliado al radicalismo», y «ante semejante ofensa», se puso «en la piel de aquellos que perdieron algún familiar durante la dictadura».

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook