Es falso que La Pampa esté incumpliendo convenio del Atuel: “La denuncia de Mendoza es insólita y no tiene ningún asidero”

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, José Gobbi, aseguró que la denuncia hecha por Mendoza, respecto de la presunta venta de bidones con agua del Atuel por parte de La Pampa “no tiene ningún asidero” y sólo se trata “de una movida de prensa para que no se hable de lo central, que es el incumplimiento por parte de ellos del fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2020”.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el funcionario calificó como “insólita” a la denuncia que se conoció en las últimas horas. “La Pampa no está incumpliendo el convenio de 1992 y lo que está haciendo Mendoza es un intento por correr el eje de discusión. Justo ahora que hemos aportado pruebas de que hay agua en el sistema del Atuel, salen con esta movida de prensa sin ningún fundamento”, agregó.

“Lo único cierto es que Mendoza sigue sin cumplir el fallo del año 2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la obliga a entregar 3,2 metros cúbicos de agua por segundo a La Pampa”, argumentó Gobbi, que dio un dato que suma agravantes a la actitud mendocina: “Le dieron a una bodega mendocina más del agua suficiente para cumplir con el fallo y entregarle a La Pampa lo que le pertenece por derecho”.

En cuanto a lo que se dice en la “presunta denuncia”, a la que Gobbi no le da rango de tal porque por ahora ha sido solo “una acción mediática para desviar la atención”, indicó que la actitud de La Pampa es aguardar que llegue alguna notificación judicial para analizar los pasos a seguir. “El intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, ya explicó que no se está incumpliendo el convenio y lo que tenemos claro es que se busca distraer la atención”, agregó.

