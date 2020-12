Enfática defensa del Gobernador de la estrategia aplicada en pandemia

E l Gobernador de la Provincia deslizó hoy, en conferencia de prensa, una serie de conceptos descriptivos del comportamiento de la sociedad pampeana durante este tramo de la pandemia, y ponderó el trabajo realizado, hasta hoy, por las distintas áreas gubernamentales con el objetivo de contener y morigerar el impacto del virus

Durante la extensa conferencia de prensa que el Gobernador presidió en el Salón de Acuerdos junto al vicegobernador Mariano Fernández, y los ministros Mario Rubén Kohan y Antonio Curciarello, titulares de los ministerios de Salud y Modernización y Conectividad respectivamente, se escucharon varias definiciones que marcaron un resumen de lo acontecido en la provincia desde el 20 de marzo al presente y, a su vez, de lo que se proyecta a partir de la llegada de las primeras dosis de vacuna a La Pampa.

“Esta es una realidad que construimos entre todos, varias veces retrocedimos y otras tantas avanzamos. Desde el último informe que hicimos aquí, el 15 de octubre, donde decidimos frenar muchas actividades para achicar la circulación para cortar los focos de contagios a hoy, a más de un mes, podemos mostrar con orgullo y satisfacción que toda La Pampa está en Fase 5. La enorme mayoría de las actividades económicas están funcionando y ya estamos trabajando para hacer funcionar las que faltan” señaló.

“Hoy tenemos una alta prevalencia de personas recuperadas (83%) y otros datos más que nos permiten visualizar un estatus sanitario bueno. Todas las decisiones que tomamos desde el principio fueron siempre mirando la situación sanitaria, la que nos permite decidir y sumar actividades económicas, sociales y de esparcimiento. Hoy la situación está contenido merced a un sinnúmero de herramientas que pusimos en marcha, desde todo punto de vista. Por ello, como Provincia y como pampeanos tenemos que estar claramente satisfechos, por la construcción colectiva lograda, y todo esto se resume en los números que podemos mostrar es decir que lo que nos costó, valió la pena” dijo.

“Tenemos una situación favorable y distinta en relación al resto del país, lo dicen las estadísticas. Gobierno y ciudadanía hicimos un esfuerzo, eso nos permitió llegar a los principales objetivos que nos propusimos desde el principio: que la actividad económica progresara día a día, a partir de junio comenzó a darse esa realidad, a partir del aislamiento social. La Pampa fue una de las provincias que menos cuarentena tuvo, lo construimos entre todos y lo debemos seguir construyendo, ese es el desafío” prosiguió.

“Mirando el contexto nacional podemos decir que no ganamos la guerra, ganamos una batalla. Ahora debemos prepararnos porque viene una época difícil, porque seguir teniendo este éxito dependerá en mayor proporción del comportamiento social que las herramientas que fijemos desde el Gobierno. Nosotros podemos hacer protocolos parea prácticamente para todas las actividades, pero si no se cumplen no sirven para nada. Tenemos que redoblar el esfuerzo, se vienen épocas difíciles, donde hay un relajamiento producto del cansancio que generó la pandemia y la llegada de una época sensible de las fiestas de fin de año” afirmó.

Plan de vacunación

“El plan de vacunación, inicialmente, solo va a morigerar el número de personas fallecidas. Va a pasar un largo periodo hasta lograr la comunidad de rebaño, que nos va a permitir a tener esa casi normalidad que teníamos antes del 20 de marzo, por eso tenemos que trabajar en conjunto. Vamos a armar toda una logística para vacunar en enero y febrero a todas las personas consideradas de riesgo, a las esenciales y estratégicas para ganarle definitivamente a la pandemia” indicó Ziliotto previo al anuncio, del ministro de Salud, del Plan de Vacunación diseñado para La Pampa y del otro tramo de apertura de actividades económicas.



Apertura

“Desde el 20 de marzo hasta el 26 de noviembre debido a la vinculación económica con pampeanos y no pampeanos, han ingresado por actividades económicas 55.138 personas, sin PCR, no ponemos barreras económicas para entrar a la provincia, no somos un gobierno clasista. Por actividades sociales ingresaron 15.964 personas, todo de la mano de la incorporación de actividades, casi un 100% de las actividades económicas están liberadas, faltan muy poquitas y, cuando la situación lo amerite, también abriremos las actividades sociales y de esparcimiento que, casualmente, son las que más contagios producen y las que en algún punto fueron la causa de los retrocesos de fases. Por eso, hicimos mucho, y el ejemplo de apertura lo dan las estadísticas, son personas que, a su vez, ingresaron o egresaron de La Pampa en 239 mil oportunidades” afirmó al hacer referencia al continuo ingreso o egreso de personas a la provincia.

Trazabilidad

El Gobernador dejó en claro la herramienta fundamental que significó la aplicación del sistema de trazabilidad, y lo ejemplificó en números. “Fue fundamental su aplicación, hoy el Registro de Trazabilidad de la provincia contiene los datos de 351.850 personas, esto quiere decir que por La Pampa hubo mucho movimiento de personas que no son residentes” señaló. “Ahora viene una época donde el éxito va a pasar más por la responsabilidad social que por los controles que nosotros hagamos desde el Estado” definió.

La App

“Esta es una nueva herramienta que ponemos a disposición de la ciudadanía pampeana, para que nos ayuden a cuidarnos. Es para construir un paraguas ciudadano para protegernos de esta pandemia. Comienza una nueva etapa, reitero, debemos cuidarnos todos y cuidar la familia. Hoy más que nunca depende de nosotros, tenemos una realidad que nos hace sentir orgullosos, todos, esta situación sanitaria que nos hace diferentes en el país nos tiene que hacer sentir así, pero tiene que ser la principal herramienta para sostener ese desafío de seguir en el mismo camino, como hasta ahora, entre todos. Si tenemos en claro que el objetivo unívoco y primordial es mantener la salud de los pampeanos, vamos a llegar nuevamente al éxito” concluyó.

