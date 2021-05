En Santa Isabel buscan agilizar gestiones para potenciar la economía local

También mencionó la travesía de la Ruta Nacional 143, el arbolado urbano y el mejoramiento de las plazas, entre otras temas.Farana comentó que a raíz del apoyo económico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Asuntos Municipales, “la semana que viene comenzaremos a colocar los techos de las 7 casas del plan que hace más de dos años que están paradas. Una vez techadas esas casas, haremos el revoque grueso para llegar al 50% y una vez que nos certifiquen, seguiremos con la obra. La idea es comenzar a trabajar firme y a reactivar el pueblo en la medida que se pueda sabiendo como está la situación de todos los pueblos, la provincia y el país”.Aseguró que “para la obra vamos a contratar personas del pueblo, no hay otra opción porque la gente lo necesita y además está capacitada para realizar estos trabajos. Acá hay albañiles, constructores de primer nivel y tenemos que aprovechar ese material humano”.Añadió que la idea es “terminar cuanto antes las viviendas, recibimos el aporte la semana pasada, ya tenemos los albañiles designados, pero no comenzamos porque hay que acatar todas las resoluciones de esta cuarentena, preferimos esperar algunos días. La semana que viene cuatro grupos de trabajadores comenzarán a techar y en una semana tendremos eso listo para pedir que vengan a certificar la obra. Necesitamos darle agilidad a la gestión porque hay siete familias que están alquilando, esperando su casa y que no ven la hora de mudarse”, puntualizó.

Recuperación de espacios públicos

El intendente de Santa Isabel habló sobre la recuperación de espacios públicos y afirmó que “comenzamos con la plazoleta San Martín haciendo un trabajo de limpieza, iluminación y estamos frenados por el aislamiento que tenemos que respetar, pero luego seguiremos con la plaza del centro y una en la zona norte donde con personal municipal estamos reparando los juegos para que los niños y niñas tengan un lugar donde jugar”.

Añadió que “Santa Isabel tiene muchas canchas de fútbol, de padle, un hermoso polideportivo, pero nos hace falta el parquecito infantil en el barrio, a su vez a esos espacios designarlos con el nombre de algún poblador. Hay que armar el proyecto solicitar el permiso a la familia, elevar ese proyecto al Concejo Deliberante para que todo sea como tiene que ser, hacer un pequeño acto y renombrar un espacio con nombres de personas que han sido originarios e importantes para la comunidad”.

Farana manifestó que “nos falta una moratoria de tasas municipales que por esto de la pandemia todavía no pudimos enviarla al Concejo Deliberante, pero ya está casi todo listo. Ya están cargados los datos de los deudores para que puedan venir y hacer uso de ese beneficio. Pero también hay que beneficiar a la gente que cumple con todo, por eso la idea es diseñar un plan del buen contribuyente con reducciones de tasas o sorteos y premios. Que la gente vea que el dinero que invierte le vuelve en parte y que se vean las cosas en el pueblo: Si transitan por el pueblo lo van a ver limpio y ordenado, se están haciendo muchas cosas con lo que tenemos y eso es muy importante”, enfatizó.

Travesía Ruta Nacional N° 143

El jefe comunal santaisabelino comentó las gestiones realizadas por la travesía de la Ruta Nacional Nº 143. “Hicimos gestiones con Vialidad Provincial con muy buen recibimiento, pero esto depende de Vialidad Nacional. Hablamos con el jefe de Distrito en La Pampa, Martín Izaguirre y hay una propuesta de trabajo para realizar un microasfaltado apenas comiencen los días de calor. También quieren reactivar el proyecto de la travesía urbana con colectoras incluidas para presentar al Congreso el año que viene y se trate. Tanto nuestros concejales oficialistas como opositores apoyarán esta travesía urbana, queremos la gestión de los diputados y diputadas, senadores y senadores para que sea incluido en el presupuesto nacional del año que viene. Me imagino esa obra terminada que le dará una vista mejor a nuestro pueblo, comodidad para quienes transitan la ruta y quienes vivimos en la localidad, algo parecido a lo que hicieron en Ataliva Roca. Nuestro pueblo ha crecido mucho de los dos lados de la ruta”.

Forestación

Para embellecer la localidad, contó la intención de colocar algunas parrillas “y forestar en la orilla del río Salado para que la gente tenga comodidades y disfrute el día. Forestar en las orillas de las rutas para que se armen pequeños bosquecitos y en el pueblo donde hay muchas casas que no tienen árboles”.

Estación de Servicios

Farana se esperanzó que “la estación de servicios sea uno de nuestros fuertes, hay un plan de trabajo para cambiar el viejo sistema operativo DOS. Vamos a presentar una propuesta a Pampetrol para algún acompañamiento. Queremos ver de colocar duchas para camioneros, tenemos el personal para concretarlo. Hacer un buen estacionamiento para que las empresas de camiones opten por entrar a nuestra estación de servicio que es la puerta de entrada a la Provincia desde Mendoza y todo tiene que lucirse. Estoy muy seguro que vamos a lograr todo esto porque el encargado es una persona con experiencia y tenemos también un contador con muchísima experiencia. Gestionaremos por todos lados, golpearemos varias puertas hasta llegar a la indicada y poder hacer realidad todo lo que pensamos. La recaudación de la estación de servicio nos ayudó más de una vez con los sueldos, salvo estos últimos dos meses donde recibimos la ayuda del Gobierno provincial”, finalizó.