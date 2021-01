En Quemú Quemú, el ProVida, en marcha desde inicio de año

La decisión política del intendente Alfredo Fernández fue comenzar con el Pro Vida desde los primeros días de enero, “pese a la pandemia priorizamos la contención de las niñas y niños, además de que respetando los controles y los protocolos no hay mayores riesgos”, informó a la Agencia Provincial de Noticias el intendente, Alfredo Fernández.

El jefe comunal reconoció que “siempre acompañamos a la Provincia en este tipo de actividades y creímos necesario que el Pro Vida funcionara porque los chicos habían estado un año sin compartir con sus compañeros y amigos y por la parte deportiva que no la habíamos tenido en el invierno”. Agregó que “cuando el equipo presentó el proyecto y fue aprobado, tuvimos la decisión política de hacer el Pro Vida. Asumimos esa responsabilidad porque creemos que toda actividad que esté controlada de esta manera no corre riesgo. Los chicos comenzaron a concurrir, al principio con un poco de miedo por parte de sus padres y hubo 100 inscriptos menos que el año pasado”, enumeró.

Fernández se mostró “contentos por esta decisión y como siempre digo, son riesgos que debemos asumir porque para eso estamos en la función pública. Creemos que los chicos necesitan la sociabilización por todo lo que han perdido el año pasado, necesitan juntarse, compartir y uno ve la alegría que tienen cuando vienen acá, era una demanda que veíamos por parte de la sociedad”.

Contó que el comienzo fue el pasado 6 de enero “con el apoyo de las familias, que es muy importante, debo agradecerle al equipo de trabajo, a los profesores, a Ana Lis Regis, directora de Asuntos Institucionales por la responsabilidad. Tenemos un grupo de profesores de Educación Física muy joven que se tomaron esta actividad con mucha responsabilidad y los resultados están a la vista con la cantidad de chicos que asisten a la colonia de vacaciones”.

Resaltó que “también estamos muy agradecidos de las instituciones locales con las que trabajamos durante todo el año, el apoyo es mutuo. Mantuvieron muy bien las instalaciones y se mostraron predispuestos. Ojalá esto sea el puntapié inicial para arrancar normalmente con todas las actividades cumpliendo con los protocolos, trabajando en burbujas para evitar problemas. La virtualidad es muy linda por un tiempo, pero no sustituye a la presencialidad”.

Ana Lis Regis- Directora de Asuntos Institucionales de Quemú Quemú

La funcionaria describió que “el inicio del programa se dio cuando en el pueblo teníamos 40 casos activos de COVID, pero tanto el intendente como todos nosotros apostamos a que cumpliendo con el protocolo que habíamos elaborado y que estaba aprobado por Epidemiología y el Ministerio de Desarrollo Social tenía que funcionar, y hasta hoy no tuvimos ningún inconveniente. De a poco los chicos comenzaron a venir, hoy tenemos muy pocos casos de COVID-19 por lo que más se van animando y sus padres están más tranquilos viendo como llevamos a cabo el protocolo. Era un enorme desafío, tuvimos mucho miedo pero con buena voluntad y un equipo de profesores que vienen trabajando desde hace muchos años juntos se tomó la responsabilidad que amerita esta situación”.

Indicó que “son un grupo de 18 profesores entre los de Pro Vida y talleres deportivos de verano. Ellos nos plantearon que quieren hacer el Pro Vida de invierno, el año pasado estuvieron capacitándose todo el año en el Ministerio de Desarrollo Social y esperaremos si hay alguna iniciativa desde el Ministerio, el protocolo de este verano fue fundamental para darnos cuenta que podíamos hacer las cosas y se puede seguir funcionando, haciendo burbujas de a diez personas en cada lugar que tenemos, habrá que esperar que sigan bajando los casos como hasta ahora para poder realizar actividades en invierno que tanto las necesitan los chicos”, puntualizó.

Juan Ignacio Arteaga- Coordinador Pro-Vida de Quemú Quemú

El responsable de la colonia contó que “tenemos inscriptos 190 niños y niñas, en años anteriores teníamos alrededor de 370 participantes, pero con esta situación sanitaria se redujo la cantidad. De todas formas asisten casi 100 chicos diariamente y también incluimos los talleres deportivos para edades de 14 a 18 años donde se practican las disciplinas de cestoball y básquet femenino y masculino”.

Puntualizó que “se cumple con todas las medidas sanitarias como el uso del alcohol en gel, sanitizante, y todo lo demás en los dos lugares donde funciona la colonia en el Parque del Niño y en el predio de la pileta con los más grandes de 6 a 13 años. Este mismo control y cumplimiento de protocolo se hace en el gimnasio donde los chicos practican deportes”.

Agregó que “por este año no hacemos actividad recreativa en la pileta, se practica natación como nos exige el protocolo de distanciamiento, igualmente los chicos están muy contentos y disfrutando de la colonia”.