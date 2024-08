El Turismo resiste y se reinventa en La Pampa

Pese al contexto de crisis económica generalizada por las medidas que viene adoptando el Gobierno nacional desde que inició su gestión, La Pampa logró cerrar la temporada de vacaciones de invierno con buenos resultados.

Esto fue posible merced a un trabajo articulado entre las distintas áreas de Gobierno involucradas en el tema, que recurrieron a la inventiva y buscaron potenciar los atractivos pampeanos para seducir a turistas de todo el país.

Este esfuerzo mancomunado, encabezado por la Secretaría de Turismo provincial, permitió redondear cifras más que aceptables en la temporada de receso invernal en la que los argentinos sufrieron enormes dificultades económicas para disfrutar de las vacaciones, en virtud de que las medidas del Gobierno nacional están impactando, en mayor o menor medida, en todos los sectores.

Como era esperable, la reciente temporada vacacional mostró una disminución en el número de visitantes en comparación con el año anterior, pero el secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, rescató los aspectos positivos.

Es que frente a un contexto desafiante, el turismo pampeano demostró su resiliencia. A pesar de la disminución de visitantes, la Provincia mantuvo viva la llama del turismo, ofreciendo experiencias únicas y adaptadas a los nuevos tiempos. Parques temáticos, espacios naturales y termas fueron los grandes protagonistas de la temporada, brindando a los turistas la oportunidad de conectar con la naturaleza y la historia. La Pampa reafirmó así su posición como destino turístico atractivo y accesible.

Estrategia

El secretario de Turismo remarcó a la Agencia Provincial de Noticias que el gobernador Sergio Ziliotto “nos motiva a pensar una Provincia dinámica. No escapamos a la realidad: pérdida del poder adquisitivo, recesión, baja del consumo, aumento de combustibles, etc. Esta situación nos debe promover a pensar estrategias que desafíen el contexto de crisis de lo contrario el impacto negativo sobre el sector comercial será mucho mayor”.

“Somos conscientes de la importancia de generar actividades o eventos donde lo deportivo o lo cultural que confluyan, ya que aportan un plus importante a los sectores hoteleros y gastronómicos de las distintas localidades, por eso fomentamos en la medida de lo posible los mismos, ya que potencian la sinergia público- privada”, señaló.

A pesar del panorama económico financiero, el secretario de Turismo destacó el continuo trabajo que se está realizando para fortalecer la oferta turística de La Pampa y atraer a más visitantes. Entre ellas mencionó el trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para la implementación de reservas urbanas y naturales en distintas localidades. Mencionó también las capacitaciones que se están llevando adelante con los aspirantes a policía junto a trabajadores de los puestos camineros, ya que estos son el primer contacto de entrada a la Provincia. En este punto se contó con el apoyo del Ministerio de Seguridad.

Junto a Vialidad Provincial se está desarrollando un programa de reposición y nueva cartelería en los puntos y atractivos que carecían de la misma. “Queremos federalizar el mercado artesanal y ampliar la participación en el Mercado de Artesanos y Artesanas de toda la Provincia”, resaltó el funcionario.

Entre las acciones articuladas con otras reparticiones se destacan las que se están llevando a cabo junto a la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, dando un paso importante hacia la regulación de los alojamientos por día. “Como medida principal, proponemos la puesta en valor de un Registro Público Provincial de Inmuebles destinado a alojamientos a corto plazo. Este registro brindará mayor seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los turistas, fomentando un turismo más confiable y transparente”, aseguró.

Por otro lado, recordó también las acciones que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Turismo para la creación de un mapa turístico integral cuyo objetivo es relevar y sistematizar la información sobre los atractivos y servicios turísticos que ofrecen las distintas regiones pampeanas.

El mapa: una herramienta

Desde hace unos meses los equipos técnicos han organizado un operativo de visitas para la creación de un mapa general que integrará los 80 municipios y será una herramienta fundamental para la promoción de la Provincia como destino turístico. “Sentimos la necesidad de fortalecer el trabajo hacia el interior de la Provincia y que cada localidad sea protagonista desde su paisaje, y de las distintas experiencias que puedan brindar, que todas sean protagonistas en “La Pampa original”, nuestro principal proyecto turístico”, agregó.

La temporada de invierno en La Pampa se presentó como un desafío para el sector turístico, pero también “como una oportunidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas circunstancias”, dijo Echeveste, que concluyó señalando que “con el esfuerzo conjunto de los actores públicos y privados se espera que el turismo siga siendo un motor de desarrollo económico y social para la Provincia”.