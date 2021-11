El Turismo Nacional retorna al escenario mayor de La Pampa

El Turismo Nacional (TN) arribará a un autódromo caliente tras el paso del Turismo de Carretera (TC) durante el fin de semana pasado que, pese a la lluvia, el público le terminó dando un marco de color al deporte motor.La undécima fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros se desarrollará del 19 al 21 del corriente mes en el trazado pampeano, que ya tiene todo listo para recibir a los equipos y al público en general.El presidente de Fiduciaria La Pampa SAPEM, Sergio Pereda, realizó ante la Agencia Provincial de Noticias un breve balance del paso del TC por La Pampa, también se refirió a la actividad del TN durante el próximo fin de semana y a la presencia del piloto pampeano, Matías Menvielle.“Veníamos con una expectativa muy positiva, por como venía dándose el año, el calendario automovilístico y deportivo en La Pampa. El pronóstico del tiempo nos tiró para atrás, pero como así se hizo presente la lluvia también se hizo presente la gente. La verdad que el sábado totalmente satisfecho con la gente, con el evento deportivo que se dio y las carreras que se pudieron ver”, contó Pereda respecto al acontecimiento deportivo pasado.“Además, la descomprimida del público fue excelente, que era otra de las cuestiones críticas. La pista respondió muy bien, el autódromo estaba perfectamente contenido en la parte interna, para todo fue muy bueno. De hecho, tuvimos la gratificación por parte de las autoridades de la categoría y de la gente de nación que llegó”, agregó.Sobre la próxima fecha del TN remarcó: “Es otra categoría, un espectáculo totalmente diferente que ofrece un show donde se presente. Creemos que en la Provincia va a presentar un nivel extraordinario, mayor a lo que se ve en otros lados, creemos que en cuanto al público tenemos que pasar lo que vino con anterioridad en el TN. Venimos con la organización donde muchas cosas ya quedaron previstas por el pasado fin de semana, está todo acomodado para que todo funcione de la mejor manera”.También resaltó su expectativa con la presencia del piloto pampeano, el macacvhinense, Matías Menvielle. “Es una expectativa muy grande con la presencia de un piloto pampeano, como es el caso de Matías, que compite en la clase mayor. Vienen de tener un resultado extraordinario para lo que es la categoría, se está metiendo en la talla de los más grandes. Así que por demás esperanzador, tanto por la presencia en el autódromo local, como también por los que van a venir a alentarlo”, afirmó.

El Autódrmo: un teatro de excelencia

El predio provincial deja la vara cada vez más alta con el paso de cada jornada automovilística, transformándose en uno de los mejores del país.

“La exigencia alta es más que nada para lo que es el trazado, lo que es la pista en forma interna, boxes y las zonas aledañas. Más que nada cuando se quieren hacer actividades nacionales, tenés que mantener un estándar. Y cuando conseguís uno alto, tenés que mantenerlo. Lo que le agregamos a ese estándar, es la zona de boxes, mantenemos el mismo nivel de exigencia. Eso es lo que nos mantiene en otra posición, independientemente del dibujo, de la situación interna de la pista, de los 16 metros de ancho, del asfalto, de las partes de boxes, del playón inmenso que tenemos, de vestuarios con agua fría y agua caliente, afuera con calles perimetrales asfaltadas, que no existe en otro autódromo del país, posibilidad de ingreso con más de una puerta, accedés directamente desde la ruta facilitando a los equipos que no pisan tierra, y el autódromo tiene una tribuna propia, porque donde te sentás, ves el 80% como mínimo del trazado. Eso hace que defendemos nuestro teatro, porque sabemos la potencia que tiene y estamos en ese lote de tres autódromos de punta en la Argentina”, puntualizó.

Por último, comentó que las puertas al público para el TN se abrirán el viernes por la mañana y los pampeanos que sacaron la entrada al TC, tendrán un 50% de descuento.

“El Autódromo abre a partir del jueves para los equipos. Algunos van a estar desde el miércoles. Para el público van a estar abierta desde el viernes a las 8 de la mañana. Las entradas se venden en forma presencial, anticipadas en calle Alem 147 de Santa Rosa y en esta oportunidad vamos a hacer directamente en el portón del Autódromo, no será online, por la cuestión de que sacamos una promoción para los pampeanos. Para el que sacó la entrada general anticipada para el TC, tendrá un 50% de descuento en el TN, a los fines de que puedan disfrutar las dos carreras y no sea tan elevado el costo”, concluyó.

Matías Menvielle

El piloto pampeano, oriundo de Macachín, que buscará ser protagonista en la Clase 3, manifestó que llega muy bien a la carrera. “Nos fue bien en la última carrera, se nos autoexigió tanto a mí como a mi equipo, a trabajar mucho sin descanso para esta carrera, en todo sentido, en lo presupuestario y en el auto también. Todo el equipo laburó mucho, dejamos el auto listo para las pruebas del jueves”, apuntó.

“El buen funcionamiento en la última competencia nos hizo confiar nuevamente en nosotros, porque veníamos con un rumbo bastante incierto, y de repente pudimos encontrar el auto. Hace dos o tres carreras que venimos trabajando bien, y se pudo encontrar un rumbo bastante positivo con mucha esperanza, esperemos que funcionemos bien”, comentó.

Sobre su auto, el piloto de Chevrolet Cruze contó que “se trabajó en algunos elementos para poder probarlo. Tenemos que mejorar una cuestión, que no somos rápidos para clasificar, así que hay que tratar de ser rápidos con las gomas nuevas y tratar de mejorar en el más corto tiempo que se pueda, porque una gran parte del fin de semana es la clasificación. Estamos trabajando para eso, esperemos que de su fruto”, contó.

Menvielle mostró su satisfacción de correr de local. “Hace rato que no venimos y la verdad que es muy lindo para el piloto salir y saber que tenes las tribunas a mano tuya. En el TN la gente apoya mucho, pero correr de local es muy bonito, siempre lo disfruté mucho. El público de La Pampa es muy cariñoso y te sigue bastante. Esperemos que se acerquen porque vamos a tener un excelente fin de semana”, dijo.

Por último, realizó un breve balance de su temporada hasta el momento. “Es positiva. Más sobre fin de año creo que encontramos un rumbo como equipo y en el auto. Por ahí nos mareamos un poco a principio de año trabajando en el auto, íbamos para un lugar no tan seguro y para mí era difícil porque iba con un auto distinto todas las carreras. Se me hacía difícil tener un control y acostumbrarme a él. Es muy diferente a lo que venía corriendo en la Clase 2. La Clase 3 tiene más potencia, otro rodado, es diferente, otra suspensión y creo que hace tres carreras venimos trabajando bien y el auto evolucionó sin dudas. Creo que es positivo y ojalá que sigamos así, vamos en busca de mejorar el número en laterales y terminar estas dos fechas de la mejor manera. Venimos de un quinto puesto y vamos a tratar de mejorarlo”, finalizó.