El sistema de turnos online de Salud Pública quedó operativo en todo el territorio provincial

La plataforma de Turnero Web fue implementada de manera progresiva en los 122 centros de salud distribuidos en las cinco Zonas Sanitarias de la Provincia. Este proceso de implementación es parte de una estrategia integral para modernizar la gestión de los servicios de salud pública, permitiendo una mejor planificación y distribución de los 580.000 turnos anuales que se gestionan en el primer nivel de atención.

En un acto celebrado hoy en el Centro Cultural Arancedo de Miguel Riglos, se lanzó oficialmente el sistema de turnos web en 19 localidades, llegando a más de 100 mil pampeanas y pampeanos, con un volumen estimado de 142.324 turnos anuales de primer nivel de atención en Salud Pública, que incluyen a Toay, Catriló, Macachín, Anchorena, Jacinto Arauz, Guatraché, Doblas, Ataliva Roca, Alpachiri, General Campos, Colonia Santa María, Colonia Santa Teresa, Perú, Cuchillo Có, Abramo, Bernasconi, General San Martín, Miguel Riglos y Rolón.El Gobierno de La Pampa, a través de los ministerios de Conectividad y Modernización y Salud, continúa su proceso de transformación digital en los servicios de Salud Pública con la implementación del Turnero Web. Esta plataforma digital permite a la ciudadanía solicitar turnos del primer nivel de atención, de manera más eficiente, mejorando el acceso a la atención sanitaria en toda la Provincia. De la presentación oficial tomaron parte Mario Rubén Kohan, ministro de Salud; Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización y Gustavo Vera, subsecretario de Salud, entre otras autoridades de ambos ministerios.

Garantía

El titular de la cartera de Salud referenció la importancia de dejar operativo en todo el territorio provincial el sistema de turnos web en el primer nivel de atención de Salud Pública. “Es un avance significativo para nuestra Provincia en términos de salud y modernización. Contar con una red provincial de salud que sienta sus bases en la telemedicina es fundamental para garantizar atención oportuna en todo el territorio. El turnero web es una herramienta que llega para fortalecer, sumar y facilitar la accesibilidad al sistema de salud, simplificando los procedimientos para la comunidad. No se trata solo de un avance tecnológico, sino de una manera ágil, inteligente y oportuna de gestionar los turnos en el primer nivel de atención de salud pública” dijo el funcionario.

Y agregó: “La Pampa enfrentó el reto significativo de garantizar un acceso oportuno a la atención en todo su territorio. Este desafío fue superado merced a las “autopistas digitales” y la infraestructura de fibra óptica desarrollada en la Provincia. Estas poderosas herramientas nos permiten, a través de la Telemedicina, trabajar de manera conjunta e interconectada entre los establecimientos de salud de diferentes niveles de atención, garantizando así la atención oportuna para todos nuestros ciudadanos, sin importar su lugar de residencia”.

El titular de la cartera sanitaria concluyó diciendo que “todo lo que logramos es gracias al compromiso de nuestros equipos de trabajo y al acompañamiento incondicional del gobernador, Sergio Ziliotto. Su constante impulso a las políticas públicas en materia de salud, tienen un impacto significativo en el bienestar de todos los pampeanos y pampeanas”.

Puesta en valor

Por su parte, el ministro de Conectividad y Modernización adhirió expresando que el flamante sistema “pone en valor es el ordenamiento hacia adentro del sistema de salud, para hacer más eficiente el recurso humano de trabajo. Y desde el punto de vista de la ciudadanía genera comodidad, porque la gente puede así sacar un turno desde su computadora o su teléfono celular. Además, aclarar que sigue la modalidad del turno presencial, sobre todo porque hay gente que no se siente cómoda con las cuestiones digitales, por eso la mitad de los turnos disponibles están online y la otra mitad en modo presencial”.

“Nuestra tarea y visión, siguiendo los mandatos que nos da nuestro Gobernador, es hacer el Estado lo más eficiente posible, con servicios de calidad, en donde hagamos lo posible para tener una mejor calidad de vida. Nosotros queremos que los médicos y enfermeros curen, que el personal administrativo se ocupe de que no le falte nada al hospital, y que la gente se vaya a atender y no a hacer un trámite”, finalizó Curciarello.

Implementación progresiva

El Turnero Web proporciona diversos beneficios para la ciudadanía, permitiendo la gestión de citas médicas desde la comodidad del hogar, lo que contribuye a la reducción de tiempos de espera y evita largas filas en los centros de salud. Asimismo, no solo facilita a los usuarios la gestión de sus propios turnos, sino que también ofrece la posibilidad de agendar citas en nombre de terceros, como familiares o personas a su cuidado. Esta función resulta especialmente útil para personas mayores, niños o aquellas con dificultades para realizar estos trámites de manera autónoma.

Mediante esta herramienta, los usuarios pueden acceder con su propia cuenta y seleccionar la opción de gestionar turnos para otra persona, promoviendo así un acceso más ágil y equitativo a la atención médica para toda la población.

La implementación del sistema online refleja el compromiso de la Provincia con la transformación digital en la administración pública. Este avance busca mejorar no solo los servicios de salud sino también impulsar el desarrollo tecnológico en toda La Pampa. En este contexto, la utilización de plataformas digitales acerca los servicios del Estado a la ciudadanía, respondiendo así a las demandas de una sociedad cada vez más conectada y exigente en cuanto a calidad y eficiencia de los servicios públicos.

El Gobierno de La Pampa continúa trabajando en la expansión del sistema a más localidades y centros de salud, con el fin de consolidar un servicio de salud pública más accesible, eficiente y moderno para todos los pampeanos.