El RAFE se deposita la próxima semana

El gobernador Sergio Ziliotto confirmó que la semana que viene se pagará el período correspondiente a agosto del Refuerzo Alimentario Focalizado –RAFE-. Destacó que la aprobación del incremento del presupuesto que sancionaron solo los diputados del bloque del FREJUPA, “nos garantiza los recursos para afrontar el pago hasta fin de año”.

Ziliotto dijo que “tal como se había hablado con nuestro bloque –de diputados- teníamos la garantía que se iba a aprobar el incremento de presupuesto, lo que nos permite, en soledad, garantizar que la semana que viene va a estar depositado el RAFE”.

“Esto nos permite garantizar alimentos y al mismo tiempo activar la economía” dijo el gobernador y recordó que “el RAFE no es un monto fijo, sino que tiene que ver con la composición familiar, los ingresos que tienen y otras variables”.

Enfatizó que “hoy tenemos la necesidad de darle respuesta a la gente que ha quedado fuera del sistema, no solo me refiero a lo laboral, sino también a los jubilados, al acceso a los medicamentos. Hay carencias que impactan en la sociedad y nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de dar respuestas sin perder de vista que la solución final es el trabajo”.

En este sentido, lamentó que “la situación económica que tiene hoy el país no propicia la generación de nuevos empleos y por eso, en el mientras tanto, nosotros estamos dando respuestas”.

Destacó que el Presupuesto aprobado hoy “marca la presencia de un Estado ordenador que toma recursos de los sectores que han tenido ganancias extraordinarias, sin afectar a ningún sector de la producción o actividad económica”.

“Con este presupuesto garantizamos que vamos a seguir dando respuesta a una salud de excelencia, educación de calidad y los servicios públicos de seguridad y justicia”, concluyó.

