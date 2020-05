El Poder Judicial retomó su actividad

Durante su visita al edificio judicial de General Pico, el ministro del Superior Tribunal, Fabricio Losi, se refirió a la vuelta a la actividad de la Justicia luego de levantar la feria, lo que implica que corran los plazos procesales.

Hay nuevas formas de actividad para la reactivación del trabajo con la menor cantidad de circulación posible, a fin de respetar las normas sanitarias establecidas por la pandemia de COVID-19.

Explicando que hay empleados y funcionarios que no van a asistir por encontrarse dentro de la población de riesgo, Losi agregó que “tampoco lo harán madres que quedan al cuidado de sus hijos en edad escolar” y destacó las nuevas formas de trabajo a distancia, lo que está muy afianzado en el Fuero Penal. “En el resto de los Fueros se trabaja contra reloj hace un tiempo para que ingresen a un sistema parecido y si nos toca otra etapa de restricción de circulación, estar preparados para poder funcionar a distancia”.

En el ingreso al edificio judicial se toman medidas preventivas de distanciamiento, se provisionan elementos para higienizar las manos, se obliga la circulación con barbijo, “y el otorgamiento de turnos que hace que no haya aglomeración de público en las mesas de entrada. Las mesas de entrada cuentan con protecciones que impiden el contacto directo entre el empleado y el letrado que viene a consultar, y se toman las precauciones que no haya mucho hacinamiento de personas, en los 10 edificios judiciales”.

Las autoridades judiciales están haciendo recorridas por las distintas dependencias para evaluar la situación. De 7 a 8:30 se otorgan los turnos urgentes, que tienen que ver con atención a abogados que tengan vencimiento de un plazo; entre las 8:30 y 12:30 “se dan los turnos normales, de gestiones normales. La última media hora se da para el retiro de expedientes”.

A modo de cierre, el ministro consideró que el teletrabajo no va a reemplazar la tarea presencial pero si la complementará durante esta etapa.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook